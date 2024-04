Maramureş: UDMR a lansat candidaţii pentru locale; actualul viceprimar de la Baia Mare candidează pentru primărie

Filila UDMR din judeţul Maramureş a lansat oficial, vineri, candidaţii pentru primării, consilii locale şi Consiliul Judeţean, anunţând şi candidaturi în oraşe unde nu a avut niciodată persoane înscrise în competiţii electorale, cum ar fi Borşa şi municipiul Sighetu Marmaţiei.

"În ultimii ani, liderii UDMR, atât din organizaţia judeţeană cât şi din cele locale, au depus o muncă enormă pentru a reclădi tot ceea ce numim organizaţie judeţeană. Au depus o forţă imensă în comunităţile locale şi această muncă trebuie continuată (...) Trebuie să ne păstrăm locurile în consiliile locale, dar avem multe localităţi unde din păcate de ani de zile nu suntem prezenţi. Colegii mei din judeţ o să facă un efort foarte mare în acele localităţi ca să ajungem înapoi în consiliile locale. Pentru UMDR Maramureş, ţelul cel mai important este să ajungem înapoi în Consiliul Judeţean (CJ). Ştiţi bine, în 2020 nu am putut intra. Al doilea deziderat este să ne păstrăm europarlamentarii de la Bruxelles (...) Prin urmare, aceste alegeri stau sub semnul că trebuie să fim foarte atenţi, să reuşim să ajungem din nou în Parlamentul European. Să avem o voce fermă în tot ceea ce înseamnă UE şi, totodată, să avem foarte puternici (aleşi locali n.red.) în Maramureş şi în toată Transilvania", a spus preşedintele UDMR Maramureş, Pinter Zsolt, la evenimentul de lansare a candidaţilor.Acesta a ţinut să precizeze că UDMR va merge în alegerile locale fără alianţe politice şi va avea candidaţi la Consiliul Judeţean şi la primăriile municipiilor Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, dar şi în localităţi unde comunitatea maghiară este mai mică."Decizia curajoasă despre care v-am vorbit este să ne prezentăm din nou, după mulţi ani, independenţi, cu candidaţi proprii la primării şi la preşedinţia Consiliul Judeţean (CJ). Decizia noastră a fost să nu facem alianţe pre-electorale cu alte partide, să ne arătăm noi înşine puterea noastră, cu sprijinul comunităţii. Când vorbesc despre comunitate nu mă refer doar la comunitatea maghiară, ci la întreaga comunitate din Maramureş care doreşte să lucreze cu noi şi sunt deschişi (...)Astfel, vom avea candidaţi la primăriile din mai multe locuri din Maramureş. Vom maximaliza prezenţa pe listele locale şi este bucurie mare pentru noi să avem liste şi în localităţi unde de foarte multă vreme n-au pornit candidaţi în numele UDMR. Asemenea localităţi sunt, de exemplu, Şomcuta Mare, Bocicou Mare, dar amintesc şi Borşa, localitate în care ponderea maghiarilor este mică, totuşi lucrează enorm să adune 500 de semnături ca să poată să pornească. O mare bucurie este şi comunitatea maghiară din Groşii Ţibleşului, o comunitate foarte mică şi are o putere extraordinar de mare, doresc şi eu să ajungă în Consiliul Local", a spus Pinter Zsolt.De asemenea, Pinter Zsolt va candida la funcţia de preşedinte al CJ Maramureş.La primăria municipiului Baia Mare va candida Pap Zsolt Istvan, actualul viceprimar."De ce Pap Zsolt Istvan primar ? Sunt două răspunsuri: unul mai scurt şi unul mai complex. De ce nu să fie şi un primar de etnie maghiară ? Am demonstrat asta până acum în activitatea mea de viceprimar şi de consilier local că vreau să fac în primul rând şi că pot să fac. Pentru că, aceste două lucruri trebuie să meargă mână în mână; vrutul şi pututul. E foarte important. Cred că aceia care au avut curiozitatea să îmi urmărească activitatea din ultimii trei ani şi jumătate au văzut că tot ce mi-a stat cu putinţă să respect şi să mă ţin de cuvântul dat. E un lucru de care mă ţin şi orice s-ar întâmpla în viitor de acest lucru nu o să mă dezic. O să mă ţin de ce promit (...) E foarte important să nu facem cu heirupism. Este un lucru care, din păcate, e foarte des întâlnit în politica din ţara noastră", a punctat Pap Zsolt Istvan, în faţa auditoriului.Candidatul UDMR pentru Primăria Baia Mare a prezentat publicului şi câteva concepte din "Proiectul Verde" pe care intenţionează să-l aplice în administraţia locală. Acesta vizează ca priorităţi valorificarea moştenirii cultural, asfaltarea tuturor străzilor, aleilor şi trotuarelor, protejarea comunităţii, dezvoltarea educaţiei şi sistemului sanitar, protejarea mediului înconjurător.Lansarea candidaţilor a avut loc în faţa sediului UDMR din Piaţa Millenium, în zona veche a municipiului Baia Mare.