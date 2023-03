Marcel Ciolacu: După 30 de ani de discriminare și inechitate, în sfârșit se face dreptate pentru Mitropolia Basarabiei

Autoritățile de la Chișinău vor transmite cu titlu gratuit Mitropoliei Basarabiei, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, clădirea fostului Seminar Teologic din perioada interbelică. Marcel Ciolacu spune că „o contribuție importantă în această victorie a românismului și a credinței” o are Igor Grosu.

„Se face dreptate pentru Mitropolia Basarabiei! Autoritățile de la Chișinău vor transmite cu titlu gratuit Mitropoliei Basarabiei, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, clădirea fostului Seminar Teologic din perioada interbelică. Le mulțumesc parlamentarilor PAS pentru că au depus acest proiect de lege și sper ca el să fie adoptat cât mai repede. După 30 de ani de discriminare și inechitate, în sfârșit se face dreptate pentru Mitropolia Basarabiei, care este singura alternativă pe linie de credință din Republica Moldova la biserica subordonată direct Patriarhiei Moscovei”, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu.

El apreciază că „este o reparație istorică și morală față de nedreptatea făcută Mitropoliei Basarabiei, care a fost interzisă odată cu venirea sovieticilor la putere și căreia comuniștii i-au confiscat, naționalizat sau distrus toate proprietățile”.

„Pe viitor, Mitropolia Basarabiei- sub ocrotirea Bisericii Ortodoxe Române, își va ocupa locul binemeritat în societate și va putea contribui pe deplin la formarea educației spirituale și culturale a cetățenilor Republicii Moldova. O contribuție importantă în această victorie a românismului și a credinței o are domnul Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, alături de care am fost la începutul anului la o întâlnire cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în care am discutat toate aceste aspecte”, încheie Ciolacu.