Marcel Ciolacu este luat la bani mărunți: 'E adevărat că aţi încercat să puneţi presiune pe CE ca să vă treacă cu vederea reformele neîndeplinite'

Copreşedintele REPER, europarlamentarul Dragoş Pîslaru, l-a întrebat public, miercuri, pe prim-ministrul Marcel Ciolacu dacă a pus "presiune" pe Comisia Europeană privind reformele neîndeplinite, "şantajând cu contextul electoral".

"Este adevărat că vi s-a spus clar de către CE că cererea nu poate fi plătită pentru că guvernul nu a îndeplinit condiţiile? Este adevărat că aţi încercat să puneţi presiune politică pe Comisie ca să vă treacă cu vederea reformele neîndeplinite, şantajând cu contextul electoral? Este adevărat că per ansamblu, aşa cum stau lucrurile acum din cauza incompetenţei PSD-PNL la guvernare, România riscă să piardă între 5 şi 7 miliarde de euro pe reforme neîndeplinite şi investiţii care nu se mai pot face până în 2026? Patriotismul economic înseamnă să pierdem bani europeni din cauza incompetenţei, opacităţii şi furăciunilor şi să suplimentăm pierderile bugetare prin îngenuncherea românilor simpli?", a afirmat Pîslaru, potrivit unui comunicat de presă al REPER.

Solicitarea acestuia vine în contextul în care reprezentanţii REPER susţin că "statul român are o nouă cerere de plată din PNRR blocată din cauza opacităţii instituţiilor statului şi a reţelelor clientelare susţinute din banii românilor"."Comisia Europeană a blocat a treia cerere de plată din PNRR în valoare de 2,7 miliarde de euro. Secretizarea activităţii RAPPS, adică instituţia care se ocupă de administrarea imobilelor aflate sub patrimoniul statului, acea instituţie care stă în spatele renovării vilei de pe Aviatorilor nr. 86 în care s-au investit peste 7 milioane de euro. O altă problemă ce a dus către blocarea cererii de plată este reprezentată de numirea şefilor AMEPIP şi opacitatea procesului. Adică, AMEPIP, agenţia care se preocupă cu controlarea procedurilor de selecţie ale managementului din companiile de stat, debutează cu aceeaşi problemă pe care ar trebui să o reglementeze şi supravegheze, opacitatea procesului de numire în funcţii a personalului. Angajaţii care sunt astăzi în agenţie au ajuns pe posturi prin detaşare din alte ministere", se mai arată în comunicat.Potrivit lui Dragoş Pîslaru, "miroase a reţele clientelare, pe bani mulţi din vistieria statului, iar acea vistierie care, conform premierului Ciolacu, e goală". "Cât ne vom mai lăsa blocaţi de opacitatea din instituţii? Cât ne vom mai lăsa furaţi de reţelele clientelare ce se înfruptă din banii statului român? Astăzi, în acest val al populismului din Europa, auzim foarte des că Uniunea Europeană ne subjugă, ne fură, că suntem colonizaţi, că stăm sub papucul unuia sau altuia. Dar, la un simplu exerciţiu de imaginaţie, ne-am da seama cât de norocoşi suntem că ne-a împins şi ne împinge către reforme, că intervine ca un mecanism de control în toată această degringoladă de la vârful statului, fără de care am fi tot în acel vest sălbatic de după '89", a susţinut eurodeputatul.

Acesta susţine că în prezent se află în dialog cu reprezentanţii Comisiei Europene pe cea de-a treia cerere de plată din cadrul PNRR, în valoare 2,7 de miliarde de euro, şi se aşteaptă la finalizarea cu succes a procesului şi intrarea banilor în bugetul ţării.



"Cererea de plată 3 nu este blocată. Suntem în dialog constant cu reprezentanţii Comisiei Europene, aşa cum am fost la fiecare cerere de plată şi cum e parcursul firesc al aprobării îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reformă are dialog cu CE, actualizări de informaţii şi stadiul jaloanelor. Ne aşteptăm la finalizarea cu succes a procesului şi intrarea banilor în bugetul ţării", a scris ministrul pe pagina de Facebook a ministerului.



Precizările ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene vin în urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la blocarea cererii 3 din PNRR de către Comisia Europeană din cauza neîndeplinirii unor jaloane.



Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene pe 15 decembrie cea de-a treia cerere de plată din cadrul PNRR care o valoare totală de 2.669.705.062 euro (1.858.678.580 euro sub formă de granturi şi 811.026.482 euro sub formă de împrumuturi) şi acoperă un număr total de 74 ţinte/jaloane aferente trimestrului III 2022 şi trimestrului IV 2022.