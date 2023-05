M. Ciolacu: 'Sunt dispus să discut cu liderii de sindicat din învățământ pentru a evita greva generală!'

Liderul PSD Marcel Ciolacu vrea să evite greva generală din sistemul de educație și le propune sindicaliștilor să poarte discuții în acest weekend.

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învățământ și să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit și cu premierul Ciucă și am garanția că are o disponiblitate similară la dialog.

Sper că liderii sindicali înțeleg că această grevă produce haos nu numai în activitatea școlii, ci și în viețile a milioane de familii. Credința mea sinceră este că putem fi toți capabili să punem pe primul plan responsabilitatea și luciditatea.

Există cu siguranță soluții la care putem ajunge cu calm și rațiune, în timp ce copii își văd liniștiți de școală. Cred că asta așteaptă românii și de la liderii politici, și de la cei sindicali”, a spus Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.

Context

Liderii sindicatelor din Educație au anunțat miercuri că negocierile cu reprezentanții Guvernului au eșuat și că de luni va începe greva generală.

„Este clar, de luni va fi grevă generală. Mesajul nostru este clar, grevă generală de luni, la ora 8.00”, a declarat preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu.

„Dascălii trebuie plătiți la adevărata lor valoare. În Legile Educației, chestiunile salariale nu apar... grila de salarizare trebuie actualizată... o să cer ca la Ministerul Muncii să se lucreze un pic mai repede astfel încât grilele din Educație să satisfacă nevoile sistemului”, a spus miercuri președintele Klaus Iohannis.