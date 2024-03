Marcel Ciolacu o spune clar: Gabriela Firea NU va fi candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei/ Două nume 'în cărți' (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat duminică seara, într-un interviu la Digi24, că „Bucureștiul are nevoie de un proiect administrativ responsabil”. Liderul PSD a precizat că Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primăria Capitalei doar dacă partidele din coaliție vor avea candidați separați. Un anunț major al premierului se referă la viitoarele majorități din consiliile locale și județene, care ar urma să fie peste tot PSD-PNL.

„Dacă vom avea abordări separate, PSD are candidat pe doamna Firea. Dacă vom avea o abordare comună, vom avea alt candidat care să fie compatibil cu cele două electorate. Ce vă pot spune cu certitudine, atât PSD, cât și PNL nu vor susține candidatura domnului Piedone. Vom avea candidații noștri sau candidatul nostru comun.

Cu toții avem în acest moment măsurătorile și alternativele pentru a lua o decizie. E posibil ca și în București să avem candidaturi separate. Nu e ceva wow. Ce este cu certitudine stabilit foarte clar, după alegeri, majoritățile în toate administrațiile locale vor fi făcute de PSD și PNL. Cu alte cuvinte, am depășit primul hop”, a declarat Ciolacu.

Cele două nume de posibili candidați

Marcel Ciolacu s-a referit la arhitectul Tiberiu Florescu, președintele Registrului Urbaniștilor din România, ca la un candidat viabil.

„Au fost discuții despre domnul profesor Florescu. Am avut întâlniri cu domnul profesor Florescu și eu, și domnul Nicolae Ciucă. Este persoana cea mai îndreptățită să ne spună cum vede viitoarea dezvoltare a Bucureștiului. Dânsul și-a arătat disponibilitatea de a intra într-o echipă pentru reconstrucția Bucureștiului”, a declarat Ciolacu.

Întrebat și despre varianta ca medicul Cătălin Cîrstoiu să fie candidatul comun, președintele PSD a răspuns: „Domnul Cătălin Cîrstoiu este un manager foarte bun la Spitalul Universitar, este rectorul Universității de Medicină. Eu am fost personal în Spitalul Universitar și ca pacient, și ca prim-ministru. Este o persoană care este luată în considerare în acest moment ca și candidat comun.”

Despre criticile Gabrielei Firea

Marcel Ciolacu a răspuns și la criticile Gabrielei Firea, cea care afirma zilele trecute că președintele PSD nu s-a luptat suficient pentru a o susține.

„Eu mă bucur că o doamnă este atât de bătăioasă și îmi arată că are toate calitățile de a fi primar general. Dorește să lupte pentru crezul domniei sale. Consideră că este cea mai bună candidată pentru Primăria Generală. De ce să mă deranjeze? Mă bucur de abordarea pe care a avut-o doamna Gabriela Firea. Nu m-a atacat personal, nu suntem la balet, suntem într-o lume politică. Nu am avut atacuri subterane. Are dreptate, este cea mai bună candidată a PSD pentru funcția de primar general. Decizia însă o luăm în interiorul coaliției. Dacă coalițai decide să mergem separat, PSD va merge cu doamna Gabriela Firea. Dacă decide să mergem împreună, altcineva va fi candidat, nu doamna Firea, nici domnul Burduja și nici domnul Piedone”, a declarat Ciolacu.