Marcel Ciolacu pregătește o execuție în Guvern? Atacă direct un secretar de stat/ VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a atacat direct un secretar de stat din Ministerul Finanțelor, despre care a spus că se aștepta ”să muncească, nu să facă calcule”.

”Nu vom avea impozitul progresiv pe salariu. Noi avem cea mai mare impozitare a muncii din Europa. Am chirii cumulate cu salariul, am arende, am alte cheluieli.

O impozitare progresivă pe capital și cu o scădere la salariul minim, dar și cu o legislație pentru ca românii să nu fie plătiți cu salariul minim. Asta înseamnă că trebuie să facă o reformă fiscală. Această reformă fiscală nu trebuie să o facă secretarul de stat. Eu mă așteptam ca secretarul de stat să munească, nu să facă calcule că secretarul de stat trebuie să facă reforma, nu să facă calcule. Calculele le face Banca Mondială. O reformă fiscală discutată la TV și luată o decizie.

Nu poți să vi cu impozitarea pe salarii, nu poți unde ai impozitarea cea mai mare. A, dacă ai venituri din mai multe surse și ajungi la peste 10.000 de euro salariu, atunci e normal să ai alt prag de impozitare. Așa e în toată lumea, nu doar în România”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN.