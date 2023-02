Marcel Ciolacu se declară 'profund îngrijorat' după anunțul despre o posibilă lovitură de stat în Moldova

Marcel Ciolacu afirmă că este profund îngrijorat de informațiile comunicate de președintele Maia Sandu cu privire la încercările Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova: „Suntem uniți pentru democrație”.

„România și Uniunea Europeană susțin continuarea drumului democratic și european al Republicii Moldova. Suntem uniți pentru democrație”, scrie Ciolacu pe Twitter.

Anunțul făcut de Maia Sandu

Președintele Republciii Moldova, Maia Sandu, a făcut declarații grave, luni, spunând că militari camuflați în civili au încercat acțiuni violente, „un atac asupra unor edificii ale statului și luare de ostatici”, scopul fiind forțarea schimbării puterii de la Chișinău.

„Prin acțiuni violențe mascate sub proteste ale așa numitei opoziții ar urma să se forțeze schimbarea puterii de la Chișinău. Documentele recepționate de la partenerii noștri ucraineni demonstrează o bună documentare a locațiilor și aspectelor logistice pentru organizarea acestor activități subversive. Planul presupune folosirea persoanelor din afara țării pentru acțiunile cu caracter violent. De exemplu, materialele conțin instrucțiuni despre regulile de intrare în Rep. Moldova pentru cetățeni ai Federației Ruse, Republicii Belarus, Serbiei și Muntenegru”, spune președintele Republicii Moldova.

Deeply concerned about t/ information communicated by President @sandumaiamd regarding attempts by Russia to destabilize t/ Republic of Moldova. Romania & t/ EU cuplu support the continuation of the democratic & European path of RM. We stand united for democracy!