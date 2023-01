Video | Marcel Ciolacu, semnal clar pentru colegii de partid: Nu o să fac niciun fel de jocuri în PSD, de a menţine o aşa-zisă putere

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Sălaj, că ”nu o să facă niciun fel de jocuri în PSD, de a menţine o aşa-zisă putere, el afirmând că ”se bucură de faptul că împreună au avut maturitatea, ca împreună, cu Paul Stănescu, Gabriela Firea, Vasile Dîncu, Sorin Grindeanu să se unească şi să îşi vadă fiecare rostul şi rolul şi să redreseze într-o perioadă foarte scurtă PSD, partidul care a creat şi revoluţia şi democraţia”, anunță News.ro.

”Şi eu mi-aş fi dorit pe ultimii patru preşedinţi ai PSD să îi invit la congres, împreună cu secretarul general, şi-au făcut alte partide. Eu vă promit şi am mai promis-o, eu nu o să fac niciodată un alt partid. Sunt în acest partid de 30 de ani şi din acest partid o să plec acasă, ca fiecare dintre noi. O să încerc să stau în funcţia de preşedinte atâta timp cât dumneavoastră îmi acordaţi acest vot şi mai ales atâta timp cât eu consider că sunt un plus pentru PSD. Nu am să stau niciun minut şi nicio secundă în plus şi nu o să fac niciun fel de jocuri în PSD, de a menţine o aşa-zisă putere”, a spus preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu a spus că ”se bucură de faptul că împreună au avut maturitatea, ca împreună, cu Paul Stănescu, Gabriela Firea, Vasile Dîncu, Sorin Grindeanu să se unească şi să îşi vadă fiecare rostul şi rolul şi să redreseze într-o perioadă foarte scurtă PSD”.

”Să redresăm cel mai mare partid din România, partidul care a creat şi revoluţia, şi democraţia, care a dat drumul european României şi să îi readucem demnitatea şi mândria că cei mai buni specialişti şi cele mai bune proiecte şi programe se fac în interiorul PSD”, a spus Ciolacu.