Marcel Ciolacu spune că Liviu Dragnea ar putea oferi muniție adversarilor PSD: Nu cred că va cădea în această capcană - VIDEO

Liderul PSD Marcel Ciolacu a apreciat marti la Antena 3, legat de criticile pe care le-a adus Liviu Dragnea conducerii partidului, că spera ca fostul sef social-democrat sa nu cada in „capcana” de a fi „folosit” de adversarii politici ai PSD.

„Sunt ferm convins ca nu trece printr-un moment fericit al existentei sale. Sa nu uitam ca a plecat direct la inchisoare din scaunul de lider PSD si presedinte la Camera Deputatilor, al treilea om in stat. E uman sa existe un soc, e uman sa avem supararile noastre. Nu cred ca Liviu Dragnea are un razboi cu Marcel Ciolacu, cu conducerea partidului sau cu PSD (...) E posibil ca adversarii politici, tinand cont de degringolada din Guvern, din interiorul PNL, din interiorul USR PLUS, sa foloseasca acest moment. Dar eu nu cred ca Liviu Dragnea va cadea in aceasta capcana”, a spus Ciolacu.

Într-o intervenție luni seară, la România TV, Ciolacu a mai spus pe acest subiect:

„Cred că domnul Dragnea nu-şi doreşte acum să astupe toată incompetenţa guvernamentală şi hoţiile reale şi mari pe care le fac în acest moment actualii guvernanţi cu acest presupus scandal. Şi Liviu Dragnea, ca şi Marcel Ciolacu, este plin de defecte, şi eu sunt plin de defecte. Nu cred că Liviu Dragnea este un om prost şi ştie foarte bine şi nu cred că-şi doreşte să devină un instrument, culmea, al lui Klaus Iohannis, de a face un aşa presupus scandal”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.