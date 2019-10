Marcel Ciolacu spune că nu sunt probleme în MCV în privinţa Camerei Deputaților

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, consideră că ar fi nevoie de "o discuţie mult mai sinceră şi mai serioasă cu Uniunea Europeană şi cu Comisia în privinţa MCV-ului" şi constată că "nu sunt probleme" în Raport cu privire la Camera Deputaţilor. El susţine că prin respingerea solicitărilor de ridicare a imunităţii unor parlamentari "nu s-a încălcat nicio lege" potrivit news.ro

"Am studiat şi eu, şi ieri şi azi de dimineaţă. E discutabil. Nu e atributul meu, în mod deosebit am văzut că ministrul Justiţiei a intrat pe fond, presupun că ar trebui o discuţie mult mai sinceră şi mai serioasă cu Uniunea Europeană şi cu Comisia în privinţa MCV-ului”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi, la Parlament, întrebat ce părere are despre concluziile raportului.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a spus că în ceea ce priveşte instituţia pe care o conduce "nu sunt probleme" şi că "s-au făcut anumiţi paşi”, iar joi dimineaţă s-a decis ca Nicuşor Halici, preşedintele Comisiei Juridice, să fie reprezentantul Camerei Deputaţilor în discuţiile cu responsabilii MCV.

Întrebat despre decizia deputaţilor de a nu vota ridicarea imunităţii pentru unii parlamentari în vederea începerii urmăririi penale, Marcel Ciolacu spune că "nu s-a încălcat nicio lege".