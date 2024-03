Marcel Ciolacu, transmite un mesaj cu tâlc: Klaus Iohannis va plăti!/ VIDEO

Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține că singura soluție viabilă pentru PSD este o coaliție cu PNL, pentru că nu există alte soluții. Ciolacu a spus că războaiele vechi cu președintele Klaus Iohannis au lăsat urme și arată că actualul președinte va plăti pentru atacurile la PSD.

”Dacă stăm să facem astfel de analize, normal că vom găsi diferențe. Poți spune că PNL câștigă cu un europarlamentar mai mult, că PSD câștigă mai mult. România are nevoie de stabilitate politică, dacă am reușit să închidem fonduri europene cu 96%, dacă am reușit să semnăm contractele pentru cele 2 spitale regionale, am reușit un echilibru macroeconomic. Toate astea s-au realizat într-un context foarte încărcat.

Veneam după împrumuturi foarte mari pentru români, aveam o datorie care ajungea la 51%. Am scăzut din datoria publică și reușim să mai scădem până la finalul anului încă 1%. Am închis un buget cu 5% deficit și vedem că pe primele 2 luni încasările de ANAF sunt cele prognozate, ba chiar s-a depășit. Am avut o inflație foarte mare, dacă nu luam măsurile la energie, aveam o inflație de peste 20%. Am mărit pensiile, va fi recalcularea de la 1 septembrie. Am negociat cu fiecare categorie profesională pentru a nu exista pierderi din cauza inflației. Am început o reformă administrativă. Asta a adus stabilitatea politică. Eu nu văd o altă coaliție politică care să aducă această stabilitate politică. PSD a intrat la guvernare atunci când toată lumea fugea de guvernare. Ne-am asumat guvernarea și vă spun sincer că îmi pare bine că am făcut-o.

Nu eu hotărăsc, nu Nicolae Ciucă. Vom vedea ce vor spune românii pe 9 iunie. La locale știm cu toții că merg cei mai mulți români la vot, pentru că-și aleg gospodarul.”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN.

Cu cine să merg, să fac alianță cu Șoșoacă

Întrebat cum se va gestiona relația dintre PSD și PNL în campania electorală, Ciolacu a spus că ”este un proiect politic inedit, dar este un proiect politic corect. Dacă dorim să continue această stabilitate. Cu cine să facem coaliție? PSD să facă cu AUR? Cu cine să fac, cu doamna Șoșoacă? Ne batem joc de țară! Este o dezghețare a relațiilor cu Comisia Europeană, cu liderii europeni. Noi suntem factorul de stabilitate în cea mai mare criză pe care o trece Europa. Cum ar putea să mai ajute Moldova, dacă ar fi o țară instabilă politic? Lucrurile sunt foarte sensibile, dar eu cred că românii înțeleg momentul”, a mai explicat liderul PSD.

Ciolacu: Iohannis va plăti

Marcel Ciolacu susține că președintele Klaus Iohannis va plăti politic pentru atacurile la adresa PSD.

Pentru toate acele declarații, știți că eu am ieșit de zeci de ori am ieșit și i-am spus președintelui României că îmi doresc și un președinte al meu. Știți foarte bine că și președintele Iohannis a plătit sau va plăti pentru declarațiile din acel moment.