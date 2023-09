Marcel Ciolacu, victorie zdrobitoare în Parlament: opoziția nici măcar nu a reușit depunerea moțiunii de cenzură

Premierul Marcel Ciolacu a angajat răspunderea Guvernului pe proiectul de lege privind unele măsuri fiscale. În ciuda declarațiilor războinice și a criticilor aduse proiectului, opoziția a ratat momentul ideal pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.

Din momentul în care premierul a angajat răspunderea în fața Parlamentului, opoziția avea la dispoziție 3 zile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. USR și AUR au încercat să strângă semnături de cont propriu, dar pentru că nu s-au unit toate partidele de opoziție, nu au strâns nici măcar semnăturile necesare pentru a depune moțiunea de cenzură.

Este o victorie zdrobitoare pentru Marcel Ciolacu, care își reconfirmă uriașa majoritate parlamentară și faptul că nu poate fi dat jos de către Parlament.

Acum, opoziția mai are un glonț pe țeavă: contestarea legii la Curtea Constituțională. Termenul pentru depunerea unei contestații curge de joi noaptea, iar fereastra de oportunitate se va închide sâmbătă noaptea. Este posibil ca în acest interval cei de la USR și Forța Dreptei să depună contestație la CCR, dar și AUR a anunțat că are în vedere un astfel de demers.

Ce prevede Constituția României

(1) Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.



(2) Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, a fost votata in conditiile articolului 113.



(3) Daca Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.



(4) In cazul in care Presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.