Marcel Mihoc, fostul secretar al PSD Timiș, revine pe CAI MARI în politică: preia șefia PER Timiș

Retras o bună perioadă din politica locală, fostul secretar executiv al PSD Timiș Marcel Mihoc revine în politică. Acesta va prelua șefia PER Timiș și are speranțe mari: vrea scor mai mare decât al PRO România și PMP la alegerile locale.

”Domnul Mihoc se va ocupa începând de astăzi de organizarea filialei PER Timiș și vom încerca să obținem pentru alegerile locale cât se va putea de mult într-un termen atât de scurt nu putem să dăm un scor pe Timiș, dar la nivel național putem da un scor care se va situa destul de sus, peste PMP, ALDE, Pro România. Din păcate am venit destul de târziu la Timișoara. Timișul este un județ foarte important. Pentru mine un scor de 6-7 % pe Timiș însemna un extrem de mult la nivel național. Nu ne-am propus nici un scor pe Timiș, vom vedea ce se va putea face în următoarele două luni, dar sunt convins că va fi mult mai mult decât a fost până acum. Nu avem ce să-i reproșăm lui Marius Porojan, pentru că a făcut ce a putut el. Atât a știut, ce să-i reproșăm?”, spune Dănuț Pop, președinte PER, potrivit Sursa de Vest.

Marcel Mihoc spune că nu vrea o funcție, dar că vrea să își pună în practică toate cunoștințele în materie de organizare.

”Îmi doresc să încep să fac politică după cinci ani de pauză. N-am nevoie de nicio funcție. Vreau să investesc în tineri, vreau să fac o altfel de politică față de cei care fac acum politică în Timiș. Targhet nu am, peste patru ani probabil să intru în Consiliul Județean, poate un viceprimar la Primăria Timișoara, dacă scăpăm de Continental și altele. Nu avem targheturi extraordinare. Noi vrem să ecologizăm politica și să o reciclăm, adică să îi reintegram pe cei care au fost scoși pe ușa din spate. (...) Am ales un partid mic pentru că eu am creat PSD din 2003 până în 2014, de la 1.000 de membri până la 15.000 și mulțamul a fost altul. Vreau să repornesc un partid de la bază cu prieteni și cu oameni care să nu mă vândă la capătul drumului”, a declarat Marcel Mihoc.