VIDEO Ecuația militară din Marea Neagră se complică: NATO trimite în România super-aeronavele AWACS, după ce marina rusă a mutat strategic la Sevastopol

Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control (NATO Airborne Early Warning & Control Force – NAEW&C) cu baza permanentă la Geilenkirchen, Germania, vor ateriza marți, 17 ianuarie, în Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, în contextul aplicării măsurilor de întărire a posturii defensive a Alianței în regiunea Mării Negre, informează Ministerul Apărării Naționale.

„Ca răspuns la agresiunea ilegală a Rusiei în Ucraina, NATO a sporit prezența aeriană în flancul estic al Alianței cu avioane de luptă suplimentare, avioane de supraveghere și avioane cisternă. Din februarie 2022, aeronavele AWACS au efectuat patrule regulate în estul Europei și în regiunea Mării Baltice pentru a urmări avioanele rusești în aropierea granițelor NATO. Aeronavele AWACS vor executa, în perioada următoare, zboruri de recunoaștere și supraveghere pe teritoriul Alianței”, transmite MAPN.

Anunțul vine după ce marina rusă a mutat nave și submarine la baza de la Sevastopol. Mai multe aici: Marina rusă mută nave și submarine în Marea Neagră: îngrijorare la Kiev.

Avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System) urmează să ajungă marţea viitoare la Bucureşti pentru "a sprijini prezenţa întărită a Alianţei în regiune şi pentru a monitoriza activitatea militară rusă", a transmis NATO vineri într-un comunicat.

Avioanele AWACS, care sunt staţionate de obicei la o bază din apropiere de Aachen, în vestul Germaniei, vor fi staţionate la baza Forţelor Aeriene Române de la Otopeni, în apropiere de Bucureşti, la circa 200 kilometri de graniţa cu Ucraina, şi vor rămâne acolo mai multe săptămâni.

"În contextul în care războiul ilegal al Rusiei din Ucraina continuă să ameninţe pacea şi securitatea în Europa, nu trebuie să există niciun dubiu în legătură cu hotărârea NATO de a proteja şi apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat", a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, inforemază Agerpres.

"Avioanele noastre AWACS pot detecta aeronave de la o distanţă de sute de kilometri, fiind un instrument cheie al poziţiei de descurajare şi de apărare a NATO. Mulţumesc României pentru găzduirea avioanelor, care vor avea o contribuţie importantă la capacitatea noastră de avertizare rapidă", a adăugat ea.

La baza de la Otopeni vor fi trimişi de asemenea 180 de militari.

NATO nu a precizat câte dintre cele 14 avioane AWACS staţionate în Germania vor fi trimise în România, dar potrivit unor surse militare, citate de DPA, vor fi desfăşurate trei aeronave.

Prin sistemul lor de radar, avioanele AWACS pot localiza şi identifica alte aeronave la o distanţă de peste 400 de kilometri.

Avioanele pot transmite informaţiile către toate celelalte aeronave aflate în spaţiul aerian şi care sunt echipate corespunzător, ceea ce înseamnă că, teoretic, pot fi folosite ca posturi de comandă zburătoare.

În trecut, ele au fost desfăşurate în timpul operaţiunilor împotriva grupării teroriste Stat Islamic sau în Afganistan.

