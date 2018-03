Maria Grapini a răbufnit! Scrisoare pentru Klaus Iohannis: 'Am dreptul să vă cer să vă implicați! Aveți obligația s-o faceți'

Maria Grapini i-a scris lui Klaus Iohannis: “Aveți obligația, domnule Președinte, să apărați suveranitatea statului! Batjocoriți românii dacă nu o faceți!“

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, continuă demersurile în scandalul care destabilizează România, zilele acestea, pe tema ingerințelor Comisiei Europene în problemele interne ale statului. Potrivit ultimelor dezvăluiri, intrarea brutală a Europei în chestiuni ce țin direct de suveranitatea României s-a făcut sistematic, ani de zile, sub privirile îngăduitoare ale celor care au condus destinele țării. Ironic sau nu, însuși numele Președintelui Klaus Iohannis a fost trecut pe o listă scurtă (sau lungă, vom vedea zilele acestea), cerută de CE, privitoare la dosare din justiție, stadii procesuale etc.

Maria Grapini a reacționat dur, joi, 22 martie, la aceste devoalări ale unei situații incredibile pentru democrațiile stabile ale lumii. Umanista a decis să-i adreseze o scrisoare deschisă Președintelui Iohannis, în care punctează, cu subiect și predicat, esențialul.

“Domnule Președinte, intrați sau nu în acțiunea de apărare a României și românilor? Cum și când aveți de gând să reacționați la acest demers anacronic, nedemocratic? Felicit Premierul României - primul de la aderare care, într-un mod ferm și diplomatic, demn și concret, cere Comisiei Europene să explice ingerintele fostei Comisii în functionarea justitiei in Romaniei! Dumneavoastră, domnule presedinte, garantul statului de drept (de drept, nu de drepți), ce faceti? Nu vă interesează dacă statul de drept din România, pe care îl invocați de dimineața până seara, este respectat si de către cei din exterior, aceia în fața cărora vă înclinați permanent? De ce tăceți? Doriți un loc căldut la Bruxelles? Aveți obligația, domnule Președinte, să apărați suveranitatea statului! Batjocoriți românii dacă nu o faceți! Vorbiți acum! Eu, ca român, ca cetățean si europarlamentar, am făcut toate demersurile permise de statutul pe care îl am, de mandatul pe care mi l-au dat românii! Eu nu mă opresc aici! Dumneavoastră aveți de gând să…porniți? Am dreptul să vă cer să vă implicați! Aveți OBLIGAȚIA s-o faceți!”, i-a scris Maria Grapini lui Klaus Iohannis.