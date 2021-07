Marian Drăgulescu, înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo: 'În continuare visul meu este viu, speranţa moare ultima'

Gimnastul român Marian Drăgulescu, în vârstă de 40 de ani, a declarat că visul său de a cuceri medalie olimpică de aur este încă viu, înaintea celei de-a cincea sa participări la Jocurile Olimpice, potrivit agerpres.ro.

"Dintotdeauna mi-am dorit să câştig medalia de aur, este singura medalie din palmares care îmi lipseşte. Am fost foarte aproape în 2004, am fost şi favorit în 2008, atât la sol, cât şi la sărituri, dar în continuare visul meu este viu, speranţa moare ultima. Lupta va fi cu mine însumi, nu mă interesează de ceilalţi concurenţi. Fiecare competiţie îşi are povestea şi istoria ei. Am fost şi favorit şi am greşit, sau au fost anumite competiţii unde nu am fost favorit şi am câştigat", a declarat Drăgulescu, citat de site-ul Federaţiei Române de Gimnastică.

La rândul său, Larisa Iordache a declarat: "Tokyo va fi o provocare pentru mine. Nu mai am nimic de pierdut, sper să fim cu zambetul pe buze după ce vom termina competiţia".

"Faptul că nu am şanse la medalii, nu mă descurajează. Mi-am dorit să fiu la Jocurile Olimpice şi o să fie o onoare să concurez pentru România", a spus Maria Holbură.

Cei trei gimnaşti români, aflaţi în cantonamentul de la Izvorani, alături de antrenorii Lăcrămioara Modovan, Cristi Modovan şi Ştefan Gal, au primit din partea COSR echipamentul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Drăgulescu are trei medalii la Jocurile Olimpice, toate obţinute în 2004, la Atena, argint la sol, bronz cu echipa şi bronz la sărituri.

Larisa Iordache a cucerit şi ea o medalie la Jocurile Olimpice, bronz cu echipa, în 2012, la Londra.

Maria Holbură va participa în premieră la Jocurile Olimpice.