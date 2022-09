Marile companii de IT din lume sunt interesate de îmbunătățirea serviciilor publice digitale din România

Ministerul Finanțelor va înființa un Centru de Excelență în Tehnologie în vederea asigurării transferului de expertiză în tehnologii noi și bune practici din companii de tehnologie către minister și instituțiile subordonate, cum ar fi ANAF și Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF), relevă un document aflat pe site-ul Guvernului, consultat de PROFIT.ro.

Scopul este acela de a crește capacitatea de colectare, analiză și valorificare a datelor, de a îmbunătăți procesele interne și serviciile publice digitale, precum și de a crește inovarea în administrația publică.

Până acum, potrivit Finanțelor, și-au manifestat disponibilitatea de a încheia acorduri pentru transfer de cunoștințe Amazon, IBM, Microsoft, Modex, Oracle, SAS, SAP și UiPath.

Centrul de excelență nu va funcționa ca o structură organizatorică aparte, ci va fi un mod de coordonare a contactelor cu furnizorii de hardware și software, transmite sursa citată. CET va fi sprijinit prin protocoale (ex. acorduri de înțelegere - Memorandum of Understanding - MoU) sau alte forme de colaborare cu actorii publici și privați, de ex. industrie, universități, instituții publice, antreprenori, etc., prin care părțile stabilesc activități comune și coinvestesc resurse precum: personal, facilități și informații, în vederea realizării unor obiective comune.