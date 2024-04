Martin Scorsese pregăteşte un film biografic despre Frank Sinatra cu Leonardo DiCaprio

Regizorul Martin Scorsese în vârstă de 81 de ani, care anul trecut a lansat "Killers of the Flower Moon" şi pregăteşte un film despre Iisus, lucrează în prezent la un film biografic despre Frank Sinatra , relatează Variety, conform news.ro.

Scorsese, care a lucrat la acest proiect înainte de a-l abandona în 2017 din cauza lipsei de acord cu moştenitorii lui Sinatra, şi-ar dori ca Leonardo DiCaprio să îl interpreteze pe cântăreţ, iar Jennifer Lawrence pe cea de-a doua soţie a sa, Ava Gardner.

Tina Sinatra, fiica cântăreţului, nu a fost încă de acord cu filmul. Biografiile muzicale sunt la modă la Hollywood. Cea despre Bob Marley a fost un succes surpriză, iar Timothée Chalamet pregăteşte unul despre Bob Dylan.

În timp ce aşteptăm ca acest proiect să ajungă pe ecrane, Scorsese va face un film despre viaţa lui Iisus în cursul acestui an. Un lungmetraj inspirat de o carte a lui Shūsaku Endō, un romancier japonez după care a adaptat o altă operă în 2016, "Silence".

Proiectul, care a primit anul trecut binecuvântarea Papei Francisc, va fi filmat în Israel, Italia şi Egipt. Andrew Garfield, care a jucat deja în Silence, şi Miles Teller sunt aşteptaţi să fie protagoniştii filmului.

Obişnuit în ultimii ani cu frescele istorice, Scorsese intenţionează să facă din acest proiect un film cu o durată de aproximativ 1 oră şi 20 de minute, plasat în epoca contemporană, după cum a anunţat la începutul anului în Los Angeles Times.

"Încerc să găsesc noi modalităţi de a face (creştinismul) mai accesibil şi de a-l detaşa de toată negativitatea care îi este asociată din cauza Bisericii", a declarat regizorul.

Scorsese lucrează, de asemenea, împreună cu Leonardo DiCaprio la o adaptare a cărţii lui David Grann, "The Wrecked of the Wager". Proiectul urmează să spună povestea unui capitol întunecat din istoria secolului al XVIII-lea, o revoltă pe o navă militară britanică.