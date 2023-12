Martin Scorsese va fi distins cu Ursul de Aur onorific la Festivalul de Film de la Berlin

Martin Scorsese, al cărui cel mai recent film, "Killers of the Flower Moon", este unul dintre cele mai mediatizate din acest sezon de premii, va primi Ursul de Aur onorific la Festivalul de Film de la Berlin, în 20 februarie 2024, scrie Variety.

Directorii festivalului, Carlo Chatrian şi Mariëtte Rissenbeek, au declarat că Scorsese în "un model de neegalat" pentru "oricine consideră că cinematografia este arta de a contura o poveste în aşa fel încât să fie în acelaşi timp complet personală şi universală", potrivit news.ro.

"Filmele sale au însoţit istoria noastră ca spectatori şi fiinţe umane, personajele sale au trăit şi au crescut în noi, viziunea sa asupra istoriei şi a omenirii ne-a ajutat să înţelegem şi să ne întrebăm cine suntem şi de unde venim", au continuat Chatrian şi Rissenbeek.

Cei doi, care se vor retrage după ediţia viitoare a Berlinalei, când îşi vor încheia mandatul, au declarat că filmul "Killers of the Flower Moon" este una dintre cele mai mari realizări ale lui Scorsese.

Scorsese are o istorie îndelungată cu festivalul de la Berlin, furnizând în special filmul din 2008 despre concertul Rolling Stones "Shine a Light", care a fost proiectat în deschidere.

Filmul său emblematic "Raging Bull" a fost prezentat la Berlin în afara competiţiei. "Cape Fear" a fost în competiţie în 1992. "Gangs of New York" a rulat de două ori: în afara competiţiei în 2003 şi în secţiunea retrospectivă din 2010. "Shutter Island" a rulat, de asemenea, în afara competiţiei în 2010. O altă prezentare la Berlinale a fost "Untitled New York Review of Books Documentary" din 2014, care a fost lansat ulterior de HBO sub titlul "The 50 Year Argument".

Iniţiativa de restaurare şi distribuţie a filmelor lui Scorsese, The Film Foundation, a oferit, de asemenea, versiuni restaurate ale mai multor titluri pentru secţiunea Berlinale Classics.

Se ştie că Scorsese se numără printre semnatarii unei petiţii care a eşuat în cele din urmă pentru a-l menţine pe Chratrian în poziţia sa actuală.

Ediţia din 2024 a Berlinalei se anunţă deja a fi una puternică pentru filmele nord-americane. Selecţia parţială pentru secţiunea Berlinale Special include deja: "Spaceman", drama ştiinţifico-fantastică de pe Netflix a lui Johan Renck, cu Adam Sandler, Carey Mulligan şi Paul Dano; "Sasquatch Sunset", de David şi Nathan Zellner, cu Riley Keough şi Jesse Eisenberg, care va avea premiera mondială la Sundance; şi "Seven Veils", de Atom Egoyan, cu Amanda Seyfried, care a avut premiera la Toronto fără vedete pe covorul roşu.

Activ din 1962, Scorsese are o vastă colecţie de premii. Printre acestea se numără un Palme d'Or la Cannes pentru "Taxi Driver", premiul "Cecil B. DeMille" la Globul de Aur în 2010 şi premiul BAFTA Academy Fellowship în 2012. Filmele sale au primit în total 91 de nominalizări la Oscar şi 20 de victorii la Oscar. Printre acestea se numără filmul "The Departed" din 2006, care în februarie 2007 i-a adus lui Scorsese atât premiul pentru cel mai bun film, cât şi statueta pentru cel mai bun regizor.