Masacru în California - Morți și răniți în urma unui atac armat la o petrecere

Atacul a avut loc duminică seara (ora locală), la o petrecere într-un imobil locuit.

Trei bărbaţi adulţi au fost răniţi prin împuşcare şi au fost declaraţi morţi la faţa locului, iar o femeie adultă afost transportată la un spital local, unde a fost declarată moartă, au anunţat autorităţile.

Alţi trei bărbaţi răniţi prin împuşcare au fost transportaţi la Spitalul Salinas pentru a primi îngrijiri, anunţă într-un comunicat Poliţia din King City.

Trei bărbaţi neidentificaţi au ieşit dintr-un vehicul şi au tras mai multe focuri de armă asupa unor persoane care se aflau într-o curte în faţa unei case, anunţă poliţia, precizând că este în curs o anchetă.

Seven people were shot at a house party in King City, CA early Sunday night. Police say at least three men and a woman were killed in the incident. It happened in the 200 block of N. 2nd St at about 6pm. pic.twitter.com/a3jcNK9yiB