Medicover a înregistrat venituri de 38% mai mari în 2021, până la valoarea de 1,37 miliarde de euro

Veniturile globale ale Grupului Medicover au crescut cu 38% în 2021, faţă de 2020, până la valoarea de 1,37 miliarde de euro, în timp ce în România acestea s-au majorat cu 34%, la 171,6 milioane de euro, conform rezultatelor financiare ale companiei, publicate miercuri, confrom Agerpres.

Potrivit sursei citate, la finalul anului trecut, Divizia Servicii Medicale a grupului a raportat o creştere a veniturilor de 31,8%, până la 711,6 milioane de euro. Cea mai importantă evoluţie a vizat serviciile medicale cu plată directă care au înregistrat un avans de 52,5% faţă de anul precedent. De asemenea, în 2021 divizia a ajuns la un număr total de 1,5 milioane de abonaţi la nivel global.În plus, Divizia de Servicii de Diagnostic a înregistrat, în perioada analizată, venituri totale de 686,8 milioane euro, după o creştere de 45,1% faţă de anul precedent. Numărul total de teste realizate pe parcursul întregului an în reţeaua globală a fost de 133,4 milioane, în creştere cu 28,3%, comparativ cu anul precedent.Veniturile cumulate obţinute de grup în România au crescut, în 2021, cu 34%, până la 171,6 milioane de euro, faţă de 128 milioane de euro, în 2020.În această marjă, veniturile diviziei de Servicii Medicale au ajuns, pe plan local, la 83,8 milioane de euro (+cu 29,7% vs anul 2020), în timp ce evoluţia diviziei de Servicii de Diagnostic a fost de 38,4%, până la 87,8 milioane de euro.Reprezentanţii companiei menţionează că România este a treia piaţă ca pondere a veniturilor la nivel global, după Germania şi Polonia, cu o contribuţie totală de 12,4%.Medicover AB, o companie internaţională de servicii medicale şi de diagnostic, cu sediul central în Suedia, listată la Bursa NASDAQ Stockholm.Din anul 1995, Medicover România a devenit unul dintre cei mai importanţi furnizori de pe piaţa serviciilor de sănătate private, cu o reţea de 25 de clinici în Bucureşti şi în ţară, patru spitale generaliste în Bucureşti, Oradea, Craiova şi Cluj-Napoca, 28 de cabinete on-site şi peste 250 de unităţi medicale partenere.Grupul suedez este prezent în România prin reţeaua de clinici medicale Medicover, spitalele Medicover, Pelican, Centrul Medical Phoenix şi Polaris Medical, respectiv laboratoarele şi centrele de recoltare Synevo.Synevo este cel mai important furnizor de servicii de diagnostic de laborator din România şi are în portofoliu peste 2.000 de tipuri de analize uzuale şi avansate, acoperind toate ariile terapeutice.La finalul anului 2020, Synevo România administra o reţea naţională de 19 laboratoare şi 126 de centre de recoltare şi a efectuat pe parcursul anului peste 13 milioane de teste.