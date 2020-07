Medicul Adina Alberts SE REVOLTĂ: Terminați cu manipularea. Purtatul măștii nu îi protejează pe alții, ci pe noi

Medicul Adina Alberst susține că informațiile furnizate de oficialii din Sănătate, potrivit cărora purtatul măștii de protecție îi protejează pe cei din jur sunt false.

"Dragii mei, am scris, am spus, am detaliat de zeci de ori la TV... MASCA TREBUIE PURTATĂ PENTRU CĂ PROTEJEAZĂ PE CEL CARE O POARTĂ! Terminați cu prostia că trebuie să purtăm mască pentru a-i proteja pe cei din jur! E o idioțenie inventată ca să ne fie abuzate drepturile! Este alegerea noastră, proprie și personală, dacă o purtăm sau nu! Și așa trebuie să rămână.

Purtarea măștii ne protejează, atât cât ne protejează, 50%, 75%, 90%, funcție de materialul din care este confecționată, numărul de straturi, felul în care o purtăm și o manipulăm! Dar nu protejează decât pe cel care o poartă!

A ÎNȚELES TOATĂ LUMEA?!

ȘI ACOLO SUS, LA MINISTER?!

LA GUVERN S-A ÎNȚELES?!

*

Dacă tu porți mască, și lângă tine sunt încă 5 inși fără mască, dintre care unul e bolnav, faptul că tu ai mască te protejează doar pe tine! Nu și pe ceilalți 4! E clar, nu? E logic, nu?!

FIECARE TREBUIE SĂ POARTE MASCĂ PENTRU A SE PROTEJA PE SINE! NU PE CEI DIN JUR?!

#StopManipularii", scrie Adina Alberts pe Facebook.