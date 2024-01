Medicul cu 'mâini de aur' a murit: mama sa, tot medic, a murit de inimă în ziua înmormântării fiului

Medicul dr. Cioflan Emil Horia, supranumit ”medicul cu mâini de aur” și unul dintre cei mai buni medici în Obstetrică-ginecologie din Europa, a murit la doar 57 de ani. Durerea și șocul pierderii fiului a fost prea mult pentru mama sa, Ștefania Cioflan, un medic cu o reputație la fel de bună.

Chiar în ziua înmormântării fiului, medicul Ștefania Cioflan a murit de inimă.

Doctor în Științe Medicale, chirurgie robotică, chirurgie oncologică ginecologică, chirurgie laparoscopică și histeroscopică, Horia Cioflan a decedat chiar în cabinetul său.

Durerea a fost mult prea mare pentru mama sa, care s-a stins în ziua înmormântării fiului.

Horia Cioflan, CV impresionant

Activitate profesională universitară: Activa la Catedra de Obstetrică-Ginecologie, UMF Carol Davila, Bucureşti Doctor în Ştiinţe Medicale. Activitate profesională medicală: Medic primar obstetrică-ginecologie, Competenta în: chirurgia endoscopică ginecologică şi chirurgia minim-invazivă pelvină pentru restabilirea fertilităţii la femeie, histeroscopie, chirurgie laparoscopica ginecologica, tratamentul infertilităţii, reproducere umană asistata, fertilizare in vitro, medicina materno-fetală, ecografie obstetricală şi ginecologică si colposcopie. Efectua intervenţii laparoscopice şi histeroscopice pentru toate afecţiunile ginecologice, inclusiv pentru tratamentul endometriozei severe şi al infertilităţii. Stagii de perfectionare: Diploma europeana în chirurgie endoscopică ginecologica la Univeristatea din Clermont Ferrand, Franţa. A primit numeroase premii obţinute în centre de pregătire de valoare atât din ţara cât și din străinătate: 2018: Fellow In Chirurgie Robotica, New Delhi, India 2017: Chirurgie Robotica în Oncologia Ginecologica, Milano, Italia 2016: Tehnici Chirurgicale Laparoscopice, Roma, Italia 2015: Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach-State of the Art, Strasbourg, Franţa 2015: New Insights in Prolapse Surgery-Vaginal and Laparoscopic Routes, Strasbourg, Franţa. 2015: Fertilizare in Vitro, WORLD Laparoscopy Hospital, New Delhi, India 2014: Reproducere Umană Asistata, Naţional University Hospital, Singapore 2011: Chirurgie Histeroscopică, Centrul de Chirurgie Minim Invazivă, Universitatea Surry, Anglia. 2010-2011: Diplomă universitară europeană în Endoscopie Ginecologică, Universitatea d’Auvergne Clermont Ferrand, Franţa 2009: Tehnici laparoscopice actuale în tratamentul endometriozei severe, Strasbourg, Franţa 2009: Colposcopie de bază şi avansată, Whittington Hospital, Londra, Anglia 2009: Chirurgie reconstructivă vaginală şi pelvină avansată, The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Londra, Anglia 2008: Laparoscopie avansată, Centrul de Chirurgie Minim Invazivă, Guildford, Anglia 2008: Laparoscopie şi histeroscopie de bază, Guilfdford, Anglia 2008: Managementul cuplului infertil. Tehnici de reproducere asistată, The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Londra, Anglia Co-autor al două cărţi de specialitate şi a 20 articole de specialitate publicate în ţară şi străinătate. Alte activitati ca membru activ în: Societatea Română de Obstetrică şi Ginecologie Societatea Română de Ecografie Obstetricală şi Ginecologică Societatea Română de Chirurgie Minim Invazivă Ginecologică Societatea Americană de Chirurgie Laparoscopică Membru în comisiile de acordare a competenţelor în chirurgia laparoscopică în ginecologie şi histeroscopie.