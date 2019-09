Membrii formației rock americane The Black Keys se întorc pe scenă, după o pauză de aproape cinci ani

Membrii formației americane The Black Keys, Dan Auerbach și Patrick Carney, au înregistrat albumul "Let’s Rock" și vor începe un turneu pe 19 septembrie, în Los Angeles, după cel mai recent concert, din 2015, din cadrul festivalului Outside Lands din San Francisco, potrivit apnews.com, anunță MEDIAFAX.

Câștigătorii a patru premii Grammy, pentru piese precum "Lonely Boy", "Howlin’ For You" și "Tighten Up", muzicienii au fost nevoiți să renunțe temporar la activitatea din industria muzicală, în favoarea vieții personale.

"Nimeni dintre cei care lucrează pentru sau cu noi nu a spus « da, nu obțineți venituri timp de cinci ani ». A trebuit să ne dăm seama că trebuia să facem o pauză", a declarat Carney.

În prezent, Dan Auerbach și Patrick Carney sunt părinți și recunosc că este dificil să gestioneze cariera muzicală și viața de familie.

Pentru că cei doi membri ai formației nu au anunțat în prealabil că vor face o pauză, s-a considerat că motivul absenței lor de aproape cinci ani de pe scenă a constat într-o antipatie reciprocă.

Totuși, Carney a dezmințit zvonurile și a afirmat că Auerbach este precum fratele său.

Inspirați puternic de genurile muzicale blues rock și garage-rock, Carney și Auerbach s-au cunoscut în liceu, în Akron, Ohio, în anii 1990. Pe parcursul absenței lor de pe scena muzicală sub titulatura The Black Keys, ambii au continuat să lucreze individual la alte proiecte muzicale.

"Ne-a prins foarte bine pauza. Chiar ne-am simțit foarte bine în timpul înregistrărilor noului album", a declarat Auerbach.

La fel cum nu au avut un plan pentru a face o pauză, nu au fost pregătiți nici pentru revenirea în studio. S-au întors în studioul lui Auerbach, din Nashville, fără a avea cântece și versuri pregătite, potrivit Associated Press.

"Am stabilit pur și simplu o dată și ne-am prezentat la studio, fiind pentru prima dată în cinci ani când înregistrăm împreună", relatează Carney.

Albumul "Let’s Rock" a fost lansat în iunie, iar turneul lor va înregistra 33 de opriri, avându-i în deschidere pe cei de la Modest Mouse.