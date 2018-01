Mesaj ȘOCANT al unei vedete de la noi! Anunță că renunță la un milion de euro şi îşi 'DISTRUGE' propriul tată: 'S-a SINUCIS' / VIDEO

Un cântăreţ celebru din ţara noastră face afirmaţii şocante şi lansează un atac teribil la adresa propriului tată. Mai mult, acesta a decis să ia o hotărâre radicală. Călin Geambaşu a anunţat că vrea să renunțe la numele său de familie, dar și la moștenirea de un milion de euro.

Cântărețul Călin Geambașu a fost, anul trecut, în mijlocul unui scandal monstru cu tatăl lui, muzicianul Petre Geambașu. Scandalul dintre cei doi pare departe de a se fi încheiat. Călin Geambașu, care anul trecut s-a separat de mama copilului său, a anunțat că renunță la numele său de familie și la moștenirea de un milion de euro.

„De Sărbători, tatăl meu S-A SINUCIS din calitatea de ”părinte”. (…) Ce se va putea auzi în următoarele 7 minute (în filmarea postării) nu a mai fost auzit niciodată ca fiind spus din partea unui așa pretins „părinte protector”…! După o săptămână MI-A CERUT SCUZE pe email pentru accesul de răutate și dezinformarea pe care le-a arătat în public prin această intervenție voluntară la România TV…! Tardiv. De această dată voma cu venin i-a fost decisivă. Nu-i mai adresez nici o literă, la fel ca soției lui, tanti CO2. Atacă din senin, apoi se vaită pentru a stârni compasiune nemeritată.

De 2 LUNI am declinat orice invitație la TV – până nu termin tot ce am de explicat legat de acuzele primite din partea lor (prin documentare și argumente, nu la mișto, în viteză). În schimb, el face haos pe posturile TV, apoi își cere scuze pe email, în șoaptă (public zilele astea un printscreen cu fața nevăzută a ”Mielului Parșiv” – direct din email – dovezi, nu palavre si derută infinită)… Minte, denaturează, inoculează, apoi vorbește despre Mântuire (acum, când simte mirosul ”cazanului fierbinte” devine foarte religios, înțeleg)… Târziu.

Hai, că demonstrează limpezime în gândire și acțiuni, nu glumă. Cu această ocazie, tatăl meu a devenit oficial NERO (incendiatorul propriei Cetăți și dirijorul cinic al luptelor din arenă). Totul pentru a-și masca egoismul, a-și justifica nedreptațile anterioare și a salva o imagine obținută prin impostură. Acest episod mi-a venit cu răspunsul final în ce-l privește și pe el. Cât despre nevastă-sa mahalagioaică și agresivă eram lămurit încă din copilărie. Ăștia chiar nu înțeleg că viața e ca un bumerang și că Universului îi place echilibrul… Singurul lor ”echilibru” în care cred (Părinții mei Narcisiști) este ”FRONTUL COMUN” (ca să îl citez pe NERO). IAR a vorbit NERO despre mine la TV, fără ca eu să o fac în prealabil despre el/ei… IAR am lăsat 20 zile să-și retragă afirmațiile publice (la fel ca în Octombrie, la TVR 2)…

IAR nu a făcut-o… De data aceasta a fost mult mai gravă intervenția la TV decât cum m-a jignit PRIMA OARA la TVR 2, în emisiunea IERI, AZI, MÂINE, din data de 06 Octombrie 2017…!!! Aceea a fost prima apariție la TV a scandalului nostru de familie! Urmează să demarez procedurile de DESFIERE și cererea oficială de DEZMOȘTENIRE! Oricum a zis tanti CO2 că după ce moare NERO vinde ea tot și se face de negăsit… N-o reține nimeni. RENUNȚ ÎN MOD DELIBERAT la o avere de aprox. 1.000.000 EUR pentru a nu mai avea nici o legătură cu acești părinți degenerați, orgolioși, abuzivi și profitori….! Iau în calcul și schimbarea numelui de familie! De la 18-19 ani, de când m-am lansat în muzică, am fost prezentat numai cu numele mic pe toată perioada emisiunii Școala Vedetelor, vreme de 4-5 ani (așa eram prezentați cu toții – Nadine, Alice, Mălina, Carmen, Adrian, Călin și restul colegilor noștri).

Îi cer tatălui meu doar să îmi achite munca în studio prestată pentru el (între 15 și 25 de ani și post-procesarea Spectacolului lui din 2013). Am lucrat ca „muncitor neplătit” la trupa tatălui meu în „Dormitorul meu Studio” de 12mp aprox. 2000 de ore pentru vreo 200 de negative muzicale ce constituiau repertoriul lor în anii când încă nu prea exista internet în România și totul se facea „ad labam”, fără computer (1993 – 2000). Totul s-a realizat pe o clapă Korg care avea un display de doar 3-4 linii și câteva butoane…

Până la Revoluție și un pic după au cântat „pe bune”, după aceea a trebuit să intervin să îi ajut și am făcut-o în mod decisiv. După căderea Zidului Berlinului condițiile de muncă din Occident l-au pus pe tatăl meu în situația de a realiza cu 4-5 oameni ceea ce făcea înainte cu 10. Cei care se auzeau în boxe dar nu se regăseau pe scenă erau „instrumentiștii din degetele mele”. Degete de adolescent…! Acele negative muzicale însemnau AUR în anii ’90! Pe lângă munca gratuită depusă pentru trupa tatălui meu, mai aveam și examene de trecut la Liceu la materiile de bază, dar și de studiat opere muzicale d’ale lui Chopin, Debussy, Bach, Mozart, Liszt sau Beethoven… Examenele nu le lua nimeni în locul meu, profesorii erau severi, iar notele erau numai de 9 și de 10 (la muzică, în rest „pe la jumate”, dar niciodată corigent)… Chiar și când am început să cânt alături de el pe scena tot neplătit am rămas până la vârsta de 24 de ani (doar cazare și masă primeam!), până în anul 2001, Neptun, Calul Bălan (cu toate că se foloseau în cântare exclusiv negativele muzicale muncite de mine!). Strigător la Cer!

Privându-mă de veniturile materiale cuvenite generau astfel DEPENDENȚA FORȚATĂ! Să-i rămân lui ”sclav pe plantație”… Odios. La un moment dat, când nu am mai suportat nedreptatea, mi-am luat toate discurile cu negative și am plecat la București. Am revenit după o perioadă doar la insistențele chitaristului nostru de atunci, Nicu, care mi-a spus că „sună ca o fanfară” fără mine și negativele mele. Există REC asupra acestor aspecte. Tot ce am afirmat am demonstrat ulterior, dacă a fost nevoie. În plus, îi mai cer prejudiciile materiale cauzate pe șantier de către omul impus de el și mai ales de ea. Acest om nu avea nici un fel de calificare în domeniul construcțiilor dar mi-a fost prezentat de către ei ca fiind un mare specialist! A trebuit să demolez tot în urma lui din cauza execuției lamentabile!!! NERO cunoaște prejudiciile, le avem înregistrate audio într-un dialog și sunt confirmate. Îmi este DATOR. În rest, RENUNȚ la tot!”, a scris Călin Geambașu într-o postare pe care a făcut-o pe contul său de Facebook.