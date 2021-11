`Mi s-a propus încetarea de comun acord a colaborării - Feeling-ul meu este că patronul vrea să se ocupe personal în exclusivitate de echipă`, spune Iordănescu

Tehnicianul Edward Iordănescu a anunţat, într-un mesaj postat pe Facebook, că FCSB i-a propus încetarea de comun acord a colaborării, el menţionând că are sentimentul că Gigi Becali doreşte să se ocupe personal în exclusivitate de echipă, potrivit news.ro.

Iordănescu a precizat că îşi va da acordul pentru încetarea colaborării doar dacă aceasta se va face unilateral de către club şi îi va fi achitată clauza de reziliere. În acest caz, tehnicianul promite că va dona banii respectivi, el subliniind că nu a venit la FCSB pentru bani. Antrenorul a mai oferit o variantă pentru a accepta rezilierea contractului, şi anume ca Gigi Becali să recunoască public că nu îl mai doreşte pentru că vrea să decidă totul la echipă şi nu are legătură cu rezultatele.

Edward Iordănescu a explicat de ce a ales FCSB, problemele care au apărut şi faptul că nu are clauză de “spectaculozitate” în contract, el menţionând că este mulţumit de parcurs şi de implicarea şi atitudinea jucătorilor şi că l-au surprins “poziţiile constante şi critice ale patronului”.

Citește și: O NOTĂ SECRETĂ l-ar plasa pe șeful DALI din MAI într-o presupusă DELAPIDARE a unui hotel din vestul țării...

Mesajul complet al lui Iordănescu este următorul:

“1. Am venit la Fcsb pt performanţă, pt că am simţit că sunt dorit cu adevărat şi pt că am primit promisiuni concrete de susţinere şi independenţa profesională. Dar mai mult decât orice am venit pt suporteri şi pt grupul de jucători în care am avut mereu încredere totală.

2. Din prima zi am încercat să construiesc în vestiar şi în jurul echipei um mediu foarte corect, profesionist, de muncă, seriozitate şi disciplină. Am vrut să construim o mentalitate solidă şi competitivă care să ne ducă spre progres şi îndeplinirea obiectivelor. Dar asta înseamnă timp, etape şi foarte multă muncă. Înainte însă să înveţi să câştigi, trebuie să înveţi să nu mai pierzi, să nu accepţi să mai pierzi, să dai totul pe teren şi să te pui în slujba echipei, să lupţi până în ultima clipă. Să dai totul pt echipă şi suporterii ei.

3. Nu am în contract o clauză pt spectaculozitate, am pt eficienţă, iar istoricul ultimelor sezoane ne-a arătat că aşa se câştigă campionate. Îmi asum că am cerut mereu echipei să sacrifice spectacolul pt rezultat. La diferenţa de puncte la care am preluat echipa, orice altceva însemna inconştienţă.

4. Sunt mulţumit de parcurs, foarte mulţumit de cum au răspuns băieţii până acum în activitatea zilnică a echipei, implicarea lor a fost totală. Atitudinea a fost corectă şi pt asta le sunt recunoscător. E adevărat că putem mult mai mult, dar asta cere răbdare. Şi dacă în trecutul apropiat nu s-a mai făcut performanţă, înseamnă că au fost şi lucruri care nu au funcţionat aşa cum trebuie. Eu nu pot în 2 luni jumătate să schimb obiceiuri şi deprinderi de ani de zile. Dacă lucrurile funcţionau, cu siguranţă că că nu mai eram apelat.

5. Cât voi fi antrenorul echipei, deciziile tehnice îmi vor aparţine în exclusivitate, nu pt că eu sunt stăpân pe banii cuiva, ci pt că sunt antrenor profesionist şi pt că aşa ne-a fost înţelegerea, dar dacă continuăm să ne analizăm în presă problemele şi să creăm tensiuni, nu facem decât să compromitem şansele pt obiectiv şi să generăm tensiuni inutile. Nu am venit să iau locul nimănui pe scenă, ci să antrenez echipa.

6. În ultima perioada am văzut o altă stare de spirit în vestiar şi la antrenamente, unitate, am văzut jucătorii şi oamenii din jurul echipei venind cu zâmbetul pe buze la program, am văzut că încep să se lege prietenii printre băieţi, am văzut plăcere şi preocupare pt muncă şi progres, am văzut altă responsabilitate şi efort la jocuri, am văzut băieţii cântând după victorii în autocar în drum spre casă şi multe alte semne clare care ne-au arătat că suntem pe drumul bun şi se naşte o echipa frumoasă. Toate lucrurile astea ne dau putere şi încredere.

7. Recunosc că am fost foarte supărat şi dezamăgit de subiectele din ultimele zile din spaţiul public, am fost şi surprins de poziţiile constante şi critice ale patronului şi toate astea în contextul în care am făcut 22 de puncte din 24 posibile şi am produs 8 victorii şi 1 egal în ultimele 9 jocuri. Nimic nu mă făcea să mă gândesc la aşa ceva. E adevărat că sunt şi eu de părere că patronul unui club are tot dreptul să iasă în public, să declare ce doreşte, ce gândeşte, ce vede. Totuşi nu înţeleg cum zile la rând se poate discuta în spaţiul public despre estetica jocului nostru. Toate astea venite într-un context incredibil de dificil. Eu nu construiesc scuze şi nu caut alibiuri. Sunt conştient că scuzele şi alibiurile nu ne ajută la progres, dar de ce mi-ar trebui alibiuri când echipa a câştigat toate jocurile!? Eu spun fapte: am venit în plin campionat şi fără să fiu implicat deloc în selecţia de vara şi fără să am posibilitatea unei pregătiri centralizate care ar fi putut să mă ajute să dau o baza solidă fizic, tehnic şi în mod special tactic. Dar mi-am asumat asta când am venit. Nu mi-am asumat însă că la 2 zile după ce am venit s-a vândut Morutan, că la primul joc s-a accidentat Coman şi nu-l avem de 3 luni, că la al 2-lea joc s-a accidentat şi Tănase, apoi Tavi Popescu, Şut, Şerban, Mamut, Miron, Ovidiu Popescu, Budescu, etc. De când am venit nu am avut 1 antrenament măcar cu 75% din lot. Am avut în mod constant câte 14-15 jucători la antrenamente şi am adus mereu juniori că să ne completăm la număr. Apoi ne-a lovit covidul şi ne-a pus efectiv la pământ. Aveam 9-10 jucători de câmp la antrenamente, alţi 10 prin camere izolaţi 2 săptămâni, eu şi întreg stafful la fel acasă şi am condus antrenamentele prin telefon. Nu cred că mai e cazul să vb de ce înseamnă să stai închis că sportiv într-o camera 14 zile. Ne-am prezentat la joc oficial în 13 jucători şi noi mai vorbim de estetică!? Nu am putut măcar o dată să lucrăm cum trebuie la organizarea de joc şi totul s-a adaptat la situaţie şi nr de jucători. Inclusiv în pauzele pt jocurile echipelor naţionale am avut câte 7-8 jucători plecaţi. Pauze în care puteam regla multe detalii. Vorbim de relaţii de joc !? Cum să le facem!? Prin zoom!?

8. Concluzia este că mi s-a propus din partea clubului/patronului încetarea de comun acord a colaborării. Din ce am înţeles calitatea jocului reprezintă nemulţumirea patronului. Feeling-ul meu este că domnia să doreşte să se ocupe personal în exclusivitate de echipă. Este dreptul dânsului, chiar dacă pt mine este dezamăgitor, fiindcă am fost adus cu insistente şi promisiuni şi am venit din calitatea de antrenor campion al României. Pt echipă şi suporteri, pt mine şi stafful meu, pt carieră mea, eu nu doresc această despărţire. Nu am venit pt 3 luni, dar ţinând cont de faptul că nu rezultatele primează în evaluarea mea şi a muncii mele, totul pare lipsit de speranţă şi fără perspectivă. Ultimul lucru pe care îl doresc este să sufere echipa din cauza acestei situaţii. În condiţiile astea răspund public acestei propuneri şi spun că nu doresc să-mi dau acordul pt încetarea colaborării decât într-un singur caz. Încetarea unilaterală din partea clubului, achitarea clauzei de reziliere pt că patronul a spus oricum că asta nu este o problema, iar eu promit că a două zi după ce acei bani au intrat în contul meu, toţi vor fi direcţionaţi către donaţii, cu acte doveditoare. Vor merge către copii şi oameni în vârstă. Nu am venit pt bani, am venit pt clubul pe care îl iubesc şi dacă acum nu joacă spectaculos echipa, probabil juca mai bine înainte cu Karagandy sau Rapid. Dacă nici această soluţie nu este acceptată, atunci îl rog să recunoască public că nu mă mai doreşte pt că vrea să decidă tot la echipă şi nu are legătură cu rezultatele şi putem înceta colaborarea. Sunt antrenor tânăr, încă la început de drum, îmi doresc să merg să antrenez în viitor în străinătate şi măcar în acest fel pot explică celor care mă întreabă de ce am plecat după numai 3 luni şi după un parcurs aproape perfect. Ps. Orice se va întâmplă, garantez că nu o să zic nici măcar un cuvânt urat de club, de patron sau de locul şi oamenii unde şi cu care am muncit, aşa cum am procedat peste tot unde am activat”.