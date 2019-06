Mick Jagger, ca nou după operaţia pe cord: 'Am repetat enorm în ultimele săptămâni... azi dimineață am fost un pic la sală'

Mick Jagger a explicat în ce fel se pregătește pentru turneul trupei sale în primul interviu acordat după ce a fost operat pe cord: ”Am repetat enorm în ultimele săptămâni... azi dimineață am fost un pic la sală”, arată platforma Rolling Stone, potrivit mediafax.

Mick Jagger a dezvăluit într-o discuție cu postul de radio 107 din Toronto că de la operația pe cord suferită în luna aprilie s-a refăcut într-un ritm rapid iar acum se simte ”destul de bine”.

Operația suferită de muzician a determinat amânarea turneului de vară programat de trupa Rolling Stones pe continentul Nord-American. Solistul a arătat că repetițiile și exercițiile la sala de sport au intrat în rutina sa zilnică, înainte să intre în pregătiri alături de colegii săi pentru primele concerte.

Jagger a recunoscut că nu și-a pierdut deloc pofta de a călătorii cu trupa și că, pe măsură ce a trecut timpul, a învățat să caute un echilibru între perioadele înc are stă acasă și cele petrecute pe drum: “Nu fac asta tot timpul, 12 luni pe an. Când ești tânăr merge. Azi petrec trei sau patru luni pe drum în fiecare an, și acesta pare să fie un raport destul de bun”.

Primele vești despre operația la care a fost supus Jagger au apărut în luna aprilie.

Noul turneu Rolling Stones debutează pe 21 iunie, la Chicago.

Mick Jagger este solistul trupei The Rolling Stones, în care mai cântă Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood. Trupa, înfiinţată la Londra, în 1962, a vândut peste 200 de milioane de albume în întreaga lume şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă. Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Mick Jagger, în vârstă de 75 de ani, a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe cord, pentru înlocuirea unei valve la începutul lunii aprilie.