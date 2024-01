Mick Schumacher se simte suficient de bun pentru a reveni în Formula 1

Germanul Mick Schumacher, pilot de teste şi de rezervă la echipa Mercedes, este optimist că în sezonul viitor va primi o nouă şansă ca pilot oficial de Formula 1, transmite DPA, potrivit Agerpres.

La finele acestui sezon expiră 14 dintre contractele celor 20 de piloţi oficiali de Formula 1 şi Mick Schumacher crede că are şansa de a semna un nou contract: ''Ar putea fi un avantaj pentru mine, pentru că piaţa piloţilor este deja destul de activă şi va continua să crească în lunile următoare. Multe se vor întâmpla. Nu numai că vor fi schimbări în echipe, dar unul sau doi piloţi s-ar putea retrage''.

Fiul fostului septuplu campion mondial Michael Schumacher a concurat în sezoanele 2021 şi 2022 în Formula 1 la Haas, care nu i-a mai prelungit însă contractul.

În acest an, Mick Schhumacher este angrenat cu echipa Alpine în Campionatul Mondial de Anduranţă, urmând să concureze în celebra Cursă de 24 ore de la Le Mans, acolo unde şi tatăl său a pilotat înainte de cariera din Formula 1.

Dar visul lui Mick este să revină pe grila de start a Formulei 1: ''Ştiu că am abilităţile pentru asta. Sunt destul de bun. Am arătat asta în Formula 4, Formula 3 şi Formula 2. Faptul că am câştigat curse şi campionate va fi repede uitat. Am dovedit că pot pilota şi pot face faţă presiunii. Şi Formula 1 nu este atât de diferită''.