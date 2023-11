Migranții le dau lecții de democrație: Muncitori din Pakistan, Bangladesh și Sri Lanka au protestat în fața ITM Sibiu

Migranții ajunși în România ca forță de muncă ieftină ne dau lecții de democrație. Dacă mulți români se mulțumesc să se plângă că salariile le sunt prea mici și banii abia le ajung de pe o zi pe alta însă nu iau nicio măsură, migranții din Pakistan, Banladesh și Sri Lanka au protestat în fața ITM Sibiu.

Aceștia au acuzat că au salarii prea mici și că sunt exploatați, fiind puși să muncească mult prea mult

„S-a depus o sesizare din partea unor cetățeni din mai multe state. Ei sunt angajații unei firma care își are sediul în Arad și lucrau pentru o societate din Sibiu, dar ca angajați ai firmei din Arad. Acum, noi am demarat un control la firma din Sibiu și am redirecționat problemele sesizate de ei către Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad. Principala problemă pe care au ridicat-o este cea a salarizării, dar este posibil să fie și o neînțelegere. Din primele cercetări nu erau încălcate prevederile la ceea ce a trebuit noi să verificăm. Se respecta salariul minim pe economie, le erau plătite orele suplimentare, li se plătea sporul de noapte, au contracte individuale de muncă, deci lucrează legal aici”, a declarat pentru Turnul Sfatului Lucian Radu, inspector ITM.