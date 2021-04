Mihaela Buzărnescu, dezamăgită de pierderea meciului cu Martina Trevisan: 'Am muncit ca un câine, azi, pe teren'

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu s-a arătat dezamăgită de pierderea meciului cu Martina Trevisan, jucat vineri seara în cadrul play-off-ului „Billie Jean King Cup”, dintre România și Italia. Buzărnescu a cerut suporterilor să susțină în continuare echipa de tenis feminin a României.

Mihaela Buzărnescu a pierdut vineri seara cea de a doua partidă a României la Billie Jean King Cup, în confruntarea cu Italia. Românca a avut două mingi de meci, însă a fost învinsă în cele din urmă cu 6-2, 2-6, 7-6, potrivit mediafax.ro.

Analizând prestația ei din acest meci, Buzărnescu a declarat: „Am jucat cap la cap fiecare minge, a luptat și ea și eu până la final. Nu știu să spun ce a lipsit, pentru că a fost totul la muchie de cuțit. Ea a avut noroc la două trei mingi, care au intrat foarte aproape, iar eu am greșit, la fel, foarte puțin afară, câțiva centimetri. Inclusiv la mingea de meci a luptat bine, cu slice-uri, s-a apărat bine și m-a forțat puțin.”

Conștientă de dramatismul ratării a două mingi de meci, Mihaela Buzărnescu a explicat: „Poate dacă aș fi riscat eu atunci, să închid ochi și să lovesc mingea agresiv... Doar că e greu în acele momente să poți gândi așa. E mult mai ușor de pe margine sau de la televizor să spui lovește mingea, riscă, bagă-te.”

Ea a explicat și motivul problemelor fizice cu care s-a confruntat: „Am venit din Columbia direct, am schimbat suprafața, am muncit ca un câine pe teren astăzi. Sunt dată peste cap cu fusul orar, am luat pastile ca să pot să dorm, m-am adaptat totuși foarte bine și repede. Am avut dureri la picioare, din setul al doilea, au continuat și la final, când nu mai puteam să le îndoi. Mă bucur că am reușit să trag de mine, am luptat până la ultima minge. Sunt extrem de dezamăgită că nu am adus punctul pentru România. Am fost atât de aproape.”

Componenta echipei României s-a arătat totuși mulțumită de joculei: „Sunt totuși mulțumită de evoluția mea. Am timp până mâine să mă refac, ei (staff-ul tehnic n.r.) au grijă de mine, fac tot posibilul ca să mă simt bine. Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut din arenă, de la televizor, de pretutindeni, și sper să ne susțină în continuare, nimic nu e pierdut și ne dorim ca mâine să fie o nouă zi bun. Sper.”

Mihaela Buzărnescu a cerut sprijinul și înțelegerea fanilor, în finalul declarației date la Digi Sport: ”Așa cum am revenit eu în America, se poate reveni mâine de la 0-2. Și ea (Martina Trevisan) a dat semne de dureri. Să aibă răbdare cu noi (suporterii n.r.), să ne fie alături. Nu știu dacă ei observă, dar noi luptăm pe teren, ne dorim la orice meci pe care îl jucăm să câștigăm, e interesul nostru să câștigăm, este lupta cu noi înșine și să nu fie nemulțumiți, pentru că noi jucăm cu suflet, cu dăruire și ne dorim enorm să câștigăm orice meci, indiferent că este FedCup sau un concurs individual.”