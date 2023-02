Mihai Chirica, precizări despre Spitalul Regional Iaşi: În spital vor lucra 4.800 de persoane

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a anunţat că în acest an vor începe lucrările pentru devierea reţelelor de înaltă tensiune şi a celor de excavare pentru a atinge adâncimea de cel puţin şase metri pe toată suprafaţa unde va fi construit Spitalulul Regional Iaşi.

Mihai Chirica a fost întrebat, luni, la Prima News, când se va pune prima cărămidă la Spitalul Regional Iaşi, având în vedere că săptămâna trecută a fost semnată autorizaţia de construire.

“Este o veste foarte bună. Nu suntem în competiţie cu alte regiuni sau oraşe pentru demararea lucrărilor la Spitalul Judeţean Regional de Urgenţă Iaşi, toată lumea are nevoie de asemenea unităţi spitaliceşti şi noi sperăm ca în acest an, de fapt, nu sperăm, de asta ne-am şi grăbit, în acest an vor demara lucrările de deviere de reţele de înaltă tensiune, începerea lucrărilor de excavare pentru a atinge adâncimea de minimum şase metri pe toată suprafaţa propusă construirii şi demararea celui de-al doilea proces de licitare care presupune finalizarea lucrărilor de excavare şi începerea lucrărilor de construire. E un edificiu scump, o valoare a construcţiei de peste 380 de milioane de euro, la care se adaugă dotări de aproximativ 200 de milioane de euro, o valoare susţinută din trei surse de finanţare, din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, actualul POR, din viitorul POR şi din surse de la Banca Europeană de Investiţii şi Guvernul României”, a explicat primarul Iaşiului.

El a menţionat că peste 4.800 de persoane vor lucra la Spitalul Regional Iaşi.

“Peste 4.800 de persoane vor lucra în acest spital, este numărul maxim de lucrători pe care îl poate permite pentru 24 de ore, va funcţiona non-stop şi se va clădi pe structura actualului Spital de Urgenţă Sf. Spiridion din Iaşi”, a mai declarat Mihai Chirica.

Întrebat cum i se pare termenul de patru ani până la care spitalul trebuie finalizat, primarul Iaşiului a răspuns: “E un termen rezonabil, strâns spunem noi, dar rezonabil din punct de vedere al promisiunii pe care şi finanţatorul ne-a făcut-o pentru a putea aduce toate sursele de venit pe perioada executării lucrărilor”.

El a mai fost întrebat ce a avut în plus faţă de alte zone reuşind să mişte lucrurile mai repede în privinţa Spitalului Regional.

“A fost mai mult noroc de partea noastră pentru că am avut un plasament mai bun, o suprafaţă pe care între timp am adus-o în proprietatea municipiului Iaşi şi am reuşit în felul acesta să găsim una dintre cele mai bune poziţii pentru un spital regional, în apropierea aeroportului, sunt mai puţin de trei kilometri, sigur, cu capacităţi de racordare la drumul european deja gândit şi la viitoarea autostradă a Moldovei şi cu capacitatea de a asigura servicii medicale şi pentru Republica Moldova, foarte important şi în contextul actual, dar sunt convins şi în cel care va urma”, a mai afirmat primarul Iaşiului.