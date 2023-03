Mihai Stoica, derapaj incredibil la adresa lui Leo Strizu: `Uitați-vă la ăsta ce față are. Pot să las un asemenea specimen lângă echipă?`

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, se află într-un conflict aprins cu fostul antrenor al echipei, Leo Strizu. Tehnicianul l-a acuzat pe Stoica că intervine prea mult în viața echipei, iar acest lucru nu este benefic performanței.

Managerul lui FCSB nu a stat mult pe gânduri și i-a dat o replică dură lui Strizu:

”Unii spun ce visează sau ce ar fi dorit să se întâmple, sunt niște aberații. OK, nu am așteptat un membru al staff-ului care întârzia. Ăsta e stilul meu. Eu am o problemă. Nu am vrut niciodată să mă înconjor de proști, de mincinoși și de impostori.

Dar cel mai grav mi s-a părut când un angajat al unui club sună jurnaliștii să le dea informații. Nu e vorba de el, nu e vorba de nimeni. Eu am vrut să îl ajut. A luat bani degeaba un an și jumătate. De ce a luat bani degeaba? Nu știa să facă nimic! Omul a trecut printr-o tragedie, mă bucur că l-am ajutat.

Cine îmi reproșează mie? Nimeni! E un om care 10 ani n-a fost în fotbal. El nu știa cine e Olaru. Am vorbit cu Olaru la un antrenament și după m-a întrebat cine e ăsta. Omul, săracul, nu are nicio logică. Chiar mi-e milă de el.

El venea să bea cafeaua, pentru asta venea la stadion.

Eu l-am adus prima dată la FCSB, l-am rugat pe Gigi. L-au dat afară din Academie, era depășit total. L-am rugat pe Gigi să îl mai țină, să îi mai taie din salariu.

Eu nu pot să accept că un personaj caricatural să reprezinte clubul în conferințele de presă. Când am văzut ce prostii poate să spună în prima deplasare de la Botoșani... nu puteam să mă mai uit.

Să nu știi cine e Filip? Să spui că a intrat bine Octavian Popescu, când el jucase titular? M-a speriat! Băi, chiar așa de slab să fii? Să nu poți lega două cuvinte? Pentru Dumnezeu, nu se poate să fii așa slab. Cum să țin lângă echipă un om care nu știe nimic? Eu nu am vrut să îl pun! I-am zis lui Gigi, dar ce să fac”, a continuat Mihai Stoica.

Managerul general al vicecampioanei a mai avut o ieșire, în timp ce pe ecran rula o conferință a lui Leo Strizu: „Uitați-vă la ăsta ce față are. Pot să las un asemenea specimen lângă echipă? Știu, s-a făcut o greșeală”, a spus Mihai Stoica la OrangeSport.