Mihai Trăistariu șterge pe jos cu Theodor Andrei: Era clar că nu face nicio brânză

Reacțiile dure continuă să curgă după ce România a ratat calificarea în finala Eurovision. Mihai Trăistariu, și el fost concurent la Eurovision și una din cele mai bune voci din peisajul muzical din România, spune că i-a fost clar din start că Theodor Andrei nu are nicio șansă să câștige concursul.

La fel de dur a reacționat și Dan Negru, care a punctat că România s-a prezentat la Eurovision cu o țopăială

„Eu am anticipat ce se va întâmpla încă de la finala românească. Am fost prezent în sală. Am fost invitat atunci să spun câteva vorbe ca şi fost câştigător şi am spus încă de pe atunci: Ce este cu piesa asta?

Nu avea cine să câştige în afară de el finala românească. Mi-am dat seama că este o selecţie foarte subţire, iar România cu alegerea lui nu va face nicio brânză la Eurovision. Am dat pronosticul încă de pe atunci că nu va ajunge în finală şi aşa a fost. Am simţit că aşa va fi. Theodor Andrei a fost cel mai puţin slab din ce ţi se oferea”, a spus Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru FANATIK.