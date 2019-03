Mihai Tudose, de pe patul de spital: Bănicioiu și colegii din Pro România mi-au salvat viața! Când revine pe scena politică

Fostul premier Mihai Tudose se recuperează la Spitalul Fundeni din Capitală, după operația suferită în urma infarctului pe care l-a suferit. Tudose a declarat pentru STIRIPESURSE.RO că a avut mare noroc cu colegii din Pro România și în special cu Nicolae Bănicioiu, cel care și-a dat seama imediat că are în față un om care face infarct. De asemenea, Tudose a ținut să le mulțumească medicilor de la Fundeni, despre care spune că l-au tratat exemplar, iar condițiile sunt foarte bune.

”Acum mă simt bine, medicii spun că este bine, chiar foarte bine. Recuperarea merge bine, nesperat de bine. Dumnezeu a avut să mai am o șansă. Am avut noroc cu familia de la Pro România, cu colegii, care au sărit toți imediat și cu Nicu Bănicioiu, care și-a dat seama că am un infarct. Noua echipă politică mi-a salvat viața, poate vom salva și România. Totul a mers ca pe roate, pentru că în ceea ce privește oamenii cu infarct, la urgențe în fiecare zi se schimbă spitalul care primește pacienții. Pe mine salvarea m-a adus la Fundeni și aici am dat peste niște medici extraordinari, care m-au tratat exemplar, oameni care mi-au salvat viața”, ne-a spus Mihai Tudose.

În ciuda problemelor de sănătate, fostul premier a rămas același om cu simțul umorului. ”Am făcut și eu o încercare, am zis că mă reîncarnez în ceva mai mic și mai drăguț, dar nu, tot în corpul ăsta am nimerit!”.

Mihai Tudose ne-a explicat că a primit foarte multe mesaje de la oamenii politici, inclusiv din PSD. ”M-au sunat și foștii colegi și actualii colegi. Am primit și multe vizite din partea prietenilor”. La spital a fost și șeful SIE, Gabriel Vlase, prietenia dintre cei doi fiind bine cunoscută în mediul politic.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu i-a transmis niciun mesaj lui Mihai Tudose. ”Nu și oricum nu era credibil un mesaj din partea dumnealui”.