Mihailo Podoliak, despre ameninţările nucleare lansate de Medvedev: 'Astfel de persoane ar trebui izolate sau tratate'

Mihailo Podoliak, consilier al şefului cancelariei prezidenţiale ucrainene, susţine că şantajul nuclear al fostului președinte rus Dmitri Medvedev nu reprezintă altceva decât amenințări goale şi subliniază că oamenii care își permit astfel de acțiuni ar trebui să fie izolați de lumea civilizată.

Într-un interviu pentru 24 Kanal, reprezentantul Preşedinţiei de la Kiev a declarat că se îndoiește că Medvedev a văzut vreodată "butonul nuclear". Podoliak susţine că, imediat ce ajunge la ajunge la tastatură, Medvedev începe să scrie despre amenințări nucleare, informează RBC, potrivit Rador.

În opinia consilierului, după înfrângerea Rusiei în război, Dmitri Medvedev va fi unul dintre primii oficiali ruşi care vor încerca să vină cu justificări și să depună mărturie că a amenințat cu utilizarea armelor nucleare aflându-se sub constrângere. "El (Dmitri Medvedev, n.r.), ca jurist, va găsi foarte repede o formulă spunând că nu are nimic de-a face cu toate acestea. Va spune că a fost mult timp sub influența unor substanţe stimulente, va da sânge pentru analize și va rezulta că s-a aflat zeci de ani sub influența acelor stimulente ciudate, iluzorii..." - a adăugat consilierul șefului cancelariei prezidenţiale ucrainene.

Podoliak a mai subliniat că amenințările nucleare ale Moscovei par ciudate, deoarece Rusia a fost cea care a atacat Ucraina. Consilierul crede că Federația Rusă folosește acest șantaj fiindcă armata ucraineană a ripostat şi a provocat pagube armatei ruse. "Prin urmare, astfel de oameni fie trebuie izolați în cadrul anumitor proceduri legale, fie distruși, fie trataţi. Dar înțelegeți că este imposibil să vindeci 140 de milioane... Pur și simplu nu putem dezvolta o asemenea cantitate de medicamente moderne" - a adăugat Podoliak.

Amintim că, înaintea celei de-a VIII-a reuniuni a grupului de sprijin pentru Ucraina, de la Ramstein, Germania, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a lansat noi amenințări nucleare. Acesta a afirmat că o victorie ucraineană ar putea provoca un război nuclear.