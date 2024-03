Ministerul de Interne: Suntem aici, suntem pregătiți pentru fluxul Schengen

Secretarul de stat Bogdan Despescu, chestor general de poliţie, a declarat duminică dimineaţa, la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă", că subordonaţii săi sunt pregătiţi pentru întâmpinarea fluxurilor de călători în contextul intrării României în spaţiul Schengen cu frontierele aeriene şi maritime, începând cu 31 martie, subliniind că măsurile luate sunt eficiente, informează Agerpres.

"Suntem aici, echipa de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a ne asigura cu privire la măsurile pe care le cunoaşteţi. Aceste măsuri sunt eficiente, asta pot să vă spun în acest moment. Împreună cu mai mulţi colegi am verificat dacă ai noştri subordonaţi sunt instruiţi, sunt pregătiţi şi vă pot declara acest lucru. La ora 00,00, am procedat la separarea fluxurilor Schengen de non-Shengen şi, în acelaşi timp, au fost ridicate controalele Poliţiei de Frontieră, primii pasageri beneficiari ai acestor verificări fiind cei din cursa de Frankfurt (n.r. - cei care au intrat în ţară fără controlul obişnuit). Cursa integrală a fost cea din Viena", a precizat Despescu.El a adăugat că, în noile condiţii, structurile de ordine publică vor efectua verificări aleatorii în cazul persoanelor "de interes"."Dacă au fost ridicate controalele sistematice asta nu înseamnă că nu se mai verifică persoanele de interes pentru structurile de ordine publică. Aşa cum am mai precizat, avem echipe specializate, echipe din cadrul Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Române şi Jandarmeriei Române, care efectuează verificări aleatorii. Toate verificările sunt derulate după controlul de securitate până la porţile de îmbarcare, în zona Schengen. Pentru zona non-Schengen, funcţionăm pe aceleaşi modalităţi de lucru pe care le-am aplicat până la ora 23,59", a transmis Despescu.