Ministrul Agriculturii revine la discuția despre Ceaușescu: 'Sunt nostalgic după sistemul de irigaţii din România, care este sistemul de irigaţii al românilor'

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a explicat, luni, referitor la afirmaţiile sale în care îl cita cu admiraţie pe fostul dictator Nicolae Ceauşescu, că „poate a fost o declaraţie neinspirată a mea” şi nu are cum să fie nostalgic după regimul comunist, fiindcă aveam 10 ani la Revoluţie. „Mai mult de atât, sunt nostalgic după sistemul de irigaţii din România, care este sistemul de irigaţii al românilor şi mi-aş dori foarte mult să investim în continuare în sistemul de irigaţii, să ajungem să irigăm ca în 1989. Sunt nostalgic şi îmi doresc foarte mult ca toate resursele economice ale României să fie exploatate”, a adăugat ministrul PSD, relatează News.ro.

„Da, aici cred că nici eu nu am răspuns corect şi nu m-am referit la Ceauşescu. În al doilea rând, am văzut în presă…nu am cum să fiu nostalgic după regimul comunist pentru că eu aveam 10 ani atunci. Mai mult de atât, sunt nostalgic după sistemul de irigaţii din România, care este sistemul de irigaţii al românilor şi mi-aş dori foarte mult să investim în continuare în sistemul de irigaţii, să ajungem să irigăm ca în 1989. Sunt nostalgic şi îmi doresc foarte mult ca toate resursele economice ale României să fie exploatate”, a declarat Florin Barbu, luni la TVR 1.

Ministrul Agriculturii a adăugat că, „a fost o perioadă foarte, foarte încărcată şi poate din oboseală nu am fost aşa inspirat şi am făcut această declaraţie” şi a explicat că săptămâna trecută a fost una încărcat, deoarece a avut discuţii cu mediul asociativ privind noile depuneri de cereri pentru subvenţiile pe anul 2024, a mers şi în teritoriu să stea de vorbă cu fermierii, atât cu privire la sistemul de irigaţii, cât şi despre domeniul zootehniei şi vegetal. „Poate că a fost o declaraţie neinspirată a mea. Sigur, săptămâna trecută a fost o săptămână foarte încărcată, am avut discuţii cu mediul asociativ privind noile depuneri de cereri pentru subvenţiile pe anul 2024, am mers şi în terioriu pentru că foarte mulţi fermieri, atât în sistemul de irigaţii, cât şi în zootehnie şi vegetal solicită prezenţa mea să discutăm despre proiectele pe care le vom lansa începând cu luna iulie. A fost o perioadă foarte, foarte încărcată şi poate din oboseală nu am fost aşa inspirat şi am făcut această declaraţie. Dar nu sunt nostalgic nici după regimul comunist, nici după Ceauşescu”, a conchid Barbu.

Declarația care a stârnit scandalul

Florin Barbu a afirmat, întrebat într-un interviu acordat Euronews România, de ce a fost nevoie să fie declarată păşune zona de stuf din Deltă, o zonă mlăştinoasă, care nu ar avea nicio legătură cu termenul de pajişte, că nu vrea să exagereze, dar „preşedintele nostru, domnul Nicolae Ceauşescu, nu spunea degeaba că stuful e aurul verde al României”.

USR depune moţiune simplă împotriva ministrului Florin Barbu, intitulată ”Odele pentru Ceauşescu nu salvează agricultura românească”

USR a depus luni moţiune simplă împotriva ministrului PSD al Agriculturii, Florin Barbu, intitulată ”Odele pentru Ceauşescu nu salvează agricultura românească”, în care îl acuză că ”tratează cu dispreţ pe fermieri şi îi sfidează pe românii care plătesc zilnic, în piaţă şi în magazine, preţul incompetenţei sale şi în schimb a ştiut să promoveze o lege prin care stuful din Delta Dunării să fie folosit pentru a umfla conturile apropiaţilor baronului Paul Stănescu”. ”Pentru toate aceste probleme şi pentru multe altele, precum eşecul uriaş al Casei Unirea, Florin Barbu trebuie să plece din funcţia de ministru, să vină cineva mai priceput şi mai puţin nostalgic după comunism”, transmite USR.

USR arată că, ”de la preluarea mandatului de la Petre Daea, un alt ministru monument de incompetenţă, Florin Barbu i-a tratat cu dispreţ pe agricultori şi a sfidat Parlamentul şi, implicit, pe toţi românii care ar fi vrut să afle răspunsuri privind activitatea sa”.

”L-am aşteptat pe tovarăşul Barbu la comisia de specialitate din Senat mai bine de trei luni. A anunţat într-o seară de vineri că luni, la prima oră, va fi prezent şi tot nu a găsit drumul până la Parlament. Acesta este respectul unui ministru pentru Parlament şi pentru fermierii români. Exact aşa se întâmpla în comunism, exact asta face şi Guvernul Ciolacu – «Vorbe, nu Fapte»!”, declară senatorul USR Sebastian Cernic.

Potrivit USR, ”fermierii români primesc de aproape opt ori mai puţine ajutoare de stat faţă de fermierii polonezi şi nu este vorba de instituţiile europene sau de grânele ucrainene, ci strict de nepăsarea Guvernului PSD-PNL”. ”Plafonarea preţurilor la unele alimente, o altă mare „reuşită” a ministrului Barbu, a făcut fie ca produsele cu preţ plafonat să dispară de pe raft, fie ca preţurile să crească, prin scăderea gramajului per produs. Din propriile declaraţii, Florin Barbu ar vrea să mai administreze o lovitură dură românilor disperaţi de creşterea preţurilor: scoaterea mărcilor proprii din magazine. O astfel de măsură va scoate şi mai mulţi bani din buzunarul românilor deja sărăciţi de PSD şi PNL”, spune USR.

Opoziţia acuză că ”ministrul PSD al Agriculturii a ştiut, în schimb, să se ocupe de rotunjirea conturilor apropiaţilor baronului PSD Paul Stănescu, în beneficiul căruia a promovat legea prin care stuful din Delta Dunării a devenit păşune şi aducător de subvenţii europene”.

”Chiar şi acum, după ce a intrat pe fir Parchetul European, ministrul Barbu ţine cu ghearele de această lege, ne explică cum nu e nicio problemă şi aduce elogii dictatorului Ceauşescu. Ministrul Barbu trebuie să răspundă şi pentru Casa Română de Comerţ Agroalimentar „Unirea”. USR i-a solicitat, repetat, să prezente public neregulile de la Casa Unirea, unde sunt facturi neîncasate de 10 milioane de euro, iar de vândut se vând cu precădere produse de import şi nu din producţia autohtonă. Ministerul a investit zeci de milioane de euro şi în această afacere şi tot ce a reuşit a fost să îi îmbogăţească doar pe unii. În urmă cu câteva zile, Ministerul Agriculturii a confirmat, printr-un document oficial, că a trimis la Parchet documentele venite de la Corpul de Control”, precizează USR într-un comunicat.

”Să trimiţi, însă, acest raport direct la Parchet este ca şi cum vrei să îl secretizezi o perioadă. Probabil că s-au speriat de ce au găsit în propria ogradă. USR a solicitat autorităţilor competente să grăbească Parchetul în acest caz, să trimită dosarul în instanţă şi, astfel, să vedem şi noi cine a abuzat de banii destinaţi fermierilor şi producătorilor locali şi ce produse de import şi mai ales cui le vindeau pe datorie. Dacă acest dosar va fi încuiat într-un sertar, va fi dovada că ţara asta este până la gât îngropată în corupţie şi slugărnicie”, mai precizează Sebastian Cernic.