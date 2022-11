Ministrul Bogdan Aurescu, membru al Comisiei de la Veneţia: 'Salut evaluarea pozitivă a majorităţii aspectelor'

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, membru al Comisiei de la Veneţia, a salutat, vineri seară, adoptarea de către Comisie a Avizului de urgenţă privind Legile Justiţiei, dar şi aprecierea pozitivă a majorităţii aspectelor analizate. Ministrul afirmă că România va lucra în contrinuare cu specialiştii europeni în acest domeniu.

„Salut adoptarea de către Comisia de la Veneţia a Avizului de urgenţă privind cele 3 legi referitoare la sistemul judiciar şi evaluarea pozitivă a majorităţii aspectelor examinate în aviz”, a scris, vineris eară, pe Twitter, Bogdan Aurescu.

Ministrul de Externe, membru al Comisiei de la Veneţia, afirmă că „România este pregătită şi deschisă să continue dialogul eficient cu Comisia de la Veneţia”.

Comisia de la Veneţia a emis, vineri, Avizul de Urgenţă cu privire cele trei legi privind sistemul judiciar din România: Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, Legea privind organizarea judiciară şi Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Comisia apreciază că, în ansamblu, legile par să meargă în direcţia cea bună, deşi în cadrul unui aviz de urgenţă nu se pot analiza toate aspectele.

Comisia apreciază faptul că ”nu par să existe interferenţe politice în activitatea DNA”, dar a formulat şi o serie de recomandări.

I welcome the adoption today by @VeniceComm of the Urgent Opinion on the 3 RO???????? laws concerning the justice system & the positive assessment of the majority of the issues examined in the Opinion. RO is ready and open to continue the effective dialogue with the Venice Commission.