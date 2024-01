Ministrul Energiei, despre 2024: 'Este anul decisiv pentru România şi noi toţi. Vest sau Est?'

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirmă că anul 2024 este unul decisiv pentru România, în care toţi vor trebui să dea un răspuns între Vest sau Est, dezvoltare sau sărăcie, „România pe bune sau România pe şmecherie?”. ”Să nu ne lăsăm păcăliţi şi să avem puterea de a distinge între patrioţii de carton şi iubitorii de România. Să cerem fapte, nu vorbe. Să fim uniţi. Şi să ne pese, înainte de toate. Când oamenii buni stau pe margine, cei răi îşi fac de cap”, susţine el.

„La miezul nopţii mai punem un an peste toţi ceilalţi. Trag linie şi am conştiinţa că 2023 a fost un an de muncă şi de rezultate. Unele s-au văzut. Altele se vor vedea în timp şi poate sunt astăzi doar seminţele pentru arborii la umbra cărora se vor odihni copiii şi copiii copiilor noştri. Urmează 2024. Este anul decisiv pentru România şi noi toţi: Vest sau Est? Dezvoltare sau sărăcie? Adevăr sau manipulare? România pe bune sau România pe şmecherie? La toate aceste întrebări vom da un răspuns - fiecare dintre noi şi noi toţi împreună. Un răspuns asumat”, a scris, duminică, pe Facebook, Sebastian Burduja.

El a adăugat că le doreşte românilor să aibă încredere în ei înşişi, ”unii în alţii şi în ţara noastră”, şi în viitor.

„În locul pe care îl merităm în rândul popoarelor şi în fruntea lumii. Să nu deznădăjduim niciodată şi să nu ne resemnăm. Să nu ne lăsăm păcăliţi şi să avem puterea de a distinge între patrioţii de carton şi iubitorii de România. Să cerem fapte, nu vorbe. Să fim uniţi. Şi să ne pese, înainte de toate. Când oamenii buni stau pe margine, cei răi îşi fac de cap”, a subliniat el.

Ministrul i-a amintit şi pe românii aflaţi departe de casă.

„Nu uitaţi de România şi puneţi umărul, aşa cum aţi făcut mereu, să o facem bine. Visul meu rămâne acelaşi, indiferent de anii care trec sau unde duce viaţa: România, ţara în care vrem să rămânem. Ţara în care ne este drag să ne creştem copiii. România pe primul loc în Europa şi în lume. Să fim mai mult decât am fost vreodată. Începem cu 2024! Cu recunoştinţă şi iertare, cu încredere şi iubire, cu hotărâre şi inimă bună: Înainte, împreună! La Mulţi Ani”, a arătat Burduja.