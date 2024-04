Ministrul Justiției intră peste judecătoarea din dosarul Vlad Pascu, 2 Mai: Atitudinea a fost nepotrivită

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a afirmat în legătură cu atitudinea avută de judecătoarea de la Judecătoria Mangalia în dosarul lui Vlad Pascu - judecat pentru că a omorât doi tineri cu maşina în 2 Mai, drogat fiind - atunci când aceasta a cerut cartea identitate a uneia dintre victime, că aceasta a fost nepotrivită şi cu siguranţă se găseau mijloacele pentru evitarea presiunii publice şi a impactului negativ asupra justiţiei.

Alina Gorghiu a fost întrebată, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV cum a fost ca mamă şi ca ministru al Justiţiei să urmărească dosarul lui Vlad Pascu de la Judecătoria Mangalia.

“Am să încep cu adevărul dureros şi am să vă spun că tot acel incident din instanţă a fost… a lovit în încrederea justiţiei. Momentul retraumatizării părinţilor a generat emoţii negative profunde în societate şi a fost o expunere media puternică, motiv pentru care - şi atunci eram chiar la bilanţul DNA - nu mi-am putut ascunde dezamăgirea faţă de acel moment, însă niciun judecător nu are nicio scuză că are o zi proastă, că nu are timp să-şi pregătească un asemenea dosar cu atât mai mult cu cât speţa în sine era una foarte, foarte sensibilă, cu o încărcătură emoţională la nivel naţional”, a explicat Alina Gorghiu.

Ea consideră că în această situaţie este bine că s-a sesizat Inspecţia Judiciară

“S-au făcut demersuri. Nu aş reintra în intestinele acelor proceduri disciplinare. S-a sesizat şi e foarte bine că s-a sesizat Inspecţia, CSM-ul a reacţionat prompt. Asta înseamnă să fii operativ atunci când vezi că e o problemă în curtea ta. Au cerut şi colegii de la Parchet strămutarea dosarului. E foarte important că s-a reacţionat. Tot legat de acest caz Pascu, vă amintesc că am dispus şi eu un control la Poarta Albă, la penitenciar, pentru că la un moment dat s-au adresat întrebări tot în spaţiul public, din partea presei, dacă a beneficiat de un tratament preferenţial şi vă asigur că nu. Am făcut acel control foarte, foarte serios prin Corpul de Control de la Ministerul Justiţiei. Asta înseamnă să fii transparent pe probleme foarte sensibile. Sigur, trebuie să fim transparenţi întotdeauna”, a explicat ministrul Justiţiei.

Alina Gorghiu consideră că sistemul judiciar trebuie să preia problemele din spaţiul public şi să le rezolve

“Noi va trebui să învăţăm un lucru în permanenţă ca sistem judiciar, să preluăm problemele sesizate în spaţiul public, să vezi ce ai de rezolvat la ele. Ai găsit vinovatul, l-ai sancţionat, n-ai o problemă să spui că s-a respectat legea, dar transparenţa e obligatorie, mai ales, repet, atunci când vorbim de traume care lasă societatea aşa într-o stare de întrebare, mai avem încredere sau nu mai avem încredere în justiţie?”, a mai precizat Alina Gorghiu.

Întrebată dacă era obligatoriu ca judecătoarea să ceară cartea de identitate a tânărului decedat, Gorghiu a răspuns: “Nu vreau deloc să discut despre amănuntele acestui dosar, nu pot, n-am voie, însă cred că am spus suficient de ferm că atitudinea a fost nepotrivită din partea doamnei judecător şi cu siguranţă găseam mijloace să evităm toată această presiune publică şi impact negativ asupra justiţiei”.

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în cazul judecătoarei de la Judecătoria Mangalia care judecă dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a lovit mortal cu maşina doi tineri, la 2 Mai, în vara anului trecut. Ea a fost acuzată de părinţii victimelor, că, la primul termen de judecată, a cerut buletinului tânărului mort în tragedie şi că nu ştia că acesta este decedat.