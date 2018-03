Ministrul pentru Mediul de Afaceri, la Constanţa: Peste 300 de proiecte au fost depuse în judeţ pentruStart-Up Nation, 55 dintre acestea sunt în plată

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, sâmbătă, la Constanţa că peste 300 de proiecte au fost depuse în judeţ în cadrul programului Start-Up Nation, iar 55 dintre acestea sunt în plată, menţionând că ultima zi pentru depunerea cererii de plată pentru acest program este 26 septembrie 2018, informează news.ro.

Radu Oprea a spus că a venit la Constanţa pentru a verifica modul de implementare a programului Start-Up Nation de către beneficiarii finanţării din bugetul de stat în anul 2017 şi a vizitat două firme care au fost înfiinţate în urma programului Start-Up Nation.

“Sunt 307 proiecte care au fost depuse în judeţul Constanţa, nu vorbesc de agenţia regională, dintre care 55 sunt astăzi în plată. Ultima zi pentru depunerea cererii de plată conform programului Start Up Nation 2017 este 26 septembrie 2018 aşa că suntem în grafic. Sunt două forme de a ajunge la finanţare. Una a fost către agenţiile regionale atunci când au avut întârziere de plată de la furnizori mai mare de 45 de zile sau au avut resursele disponibile din alte surse de finanţare astfel încât să poată achiziţiona bunurile respective şi apoi să fie finanţaţi de către programul Start-Up Nation. A doua variantă pentru cei care nu au resurse a fost aceea a creditelor punte la bănci”, a afirmat ministrul.

El a mai spus că trebuie trase concluziile din Start-Up 2017 astfel încât lucrurile care nu au mers bine să fie îmbunătăţite în 2018.

“Încercăm astăzi cu colegii care sunt la Constanţa din toate agenţiile regionale să tragem concluziile şi învăţăturile din Start-Up 2017, ceea ce a funcţionat bine, ceea ce a funcţionat mai puţin bine şi să reuşim să venim cu procedurile pentru Start-Up 2018 simplificate, transparente cu uniformizare astfel încât în toată ţara să fie aceeaşi decizie, în toate agenţiile regionale şi în toate băncile partenere”, a afirmat ministrul.

Oprea a susţinut că întârzierile apărute în cadrul programului Start-Up Nation 2017 au fost depăşite, intrându-se într-un grafic corect de funcţionare.

Una dintre afacerile finanţate prin acest program, vizitate sâmbătă de ministrul pentru Mediul de Afaceri, a fost cea a Alinei Avram, o tânără de 28 de ani care şi-a dorit să fie designer.

“Afacerea este deschisă de trei luni. Am început prin finaţarea de la Start-Up Nation, dacă nu ar fi fost programul, nu reuşeam să deschid. Am primit suma maximă eligibilă pentru programul Start-Up Nation, 44 de mii de euro. Momentan am primit 25 de mii de euro cu care am cumpărat utilajele şi urmează să primesc şi restul de bani cu care îmi voi deconta chiria şi salariile”, a povestit Alina Avram.

Ea a precizat că a primit banii după trei luni, are doi angajaţi şi confecţionează rochii de seară, de ocazie sau de mireasă. Preţul pentru acestea pleacă de la o mie de lei şi poate ajunge chiar la zece mii de lei pentru rochii de mireasă sau rochii din materiale scumpe.