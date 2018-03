Ministrul Tineretului ;i Sportului, Ioana Bran: Nu avem motive de îndoială în ceea ce priveşte organizarea EURO 2020

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a afirmat, miercuri, după întâlnirea cu reprezentanţii FRF, ai Primăriei Capitalei şi cu Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului, că nu există motive de îndoială în ceea ce priveşte organizarea celor patru meciuri de la EURO 2020. "A fost o întâlnire de lucru pe chestiuni tehnice, după ce, pe 6 martie a avut loc prima întâlnire a comitetului interministerial pe aceste an. Acest comitet se va întâlni periodic, lunar, iar în această perioadă vom avea întâlniri cu fiecare parte implicată. Pe lângă competiţiile sportive, România va avea de câştigat şi pe alte părţi, şi cultura şi turismul. De asemenea, infrastructura va rămâne statului român. Cu siguranţă, România are multe de câştigat pe viitor. Încă nu am finalizat toate întâlnirile, dar discuţiile avute până în momentul de faţă suntem foarte încrezători, nu avem motive reale de îndoială sau de neîncredere", a declarat Bran la MTS.

Fostul internaţional Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului în organizarea EURO 2020, consideră că odată cu aceste patru partide, România va putea demonstra că are capacitatea de a organiza competiţii internaţionale: "Am aflat cu exactitate cum stau lucrurile care sunt dead-line-urile instituţiilor care participă la acest proiect, am făcut un plan de întâlniri punctuale cu aceste instituţii pentru a face o foaie de parcurs de care să ne ţinem. Eu cred că pentru ţara noastră şi pentru Bucureşti e un privilegiu că suntem una dintre statele care organizează acest turneu de asemenea anvergură. La fel de important este că infrastructura sportivă din Bucureşti creşte considerabil şi odată cu organzirea acestui turneu final putem demonstra lumii sportive că avem capacitatea aceasta. Cred că Bucureştiul va putea organiza competiţii importante în viitor. La cele două stadioane, Steaua şi Arcul de Triumf, a demarat treaba, urmează Rapid, şi în cele din urmă, Dinamo. E important că s-a întâmplat acest lucru, eu am convingerea că cele trei stadioane vor fi finalizate până în martie 2020".

România a primit în 2014 dreptul de a organiza trei meciuri din cadrul fazei grupelor CE din 2020 şi o partidă din optimile de finală, conform news.ro.