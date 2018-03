Mircea Badea, 'război total' cu poliția: 'Nu am înțeles despre ce e vorba, ca atare nu mă duc. M-am inspirat de la șefa DNA'

Mircea Badea a comentat în emisiunea pe care o moderează la Antena3 invitația pe care a primit-o de a se prezenta la secția de poliție. Realizatorul a declarat că nu se va duce, pentru că nu a înțeles despre ce este vorba și că a fost inspirat de șefa DNA, care deși invitată de mai multe ori la Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, a refuzat de fiecare dată.

„Mâine ar fi trebuit conform hârtiei pe care am primit-o de la Poliție să mă duc la poliție. Reiau pe scurt, am primit o hârtie de la poliție să mă duc mâine, la ora 10, la Ordine Publică, ca să clarificăm ce am scris eu pe Facebook acum două luni, în cazul polițistului pedofil. Doar că nu era o citație ca o citație. Am primit tone de citații. Am primit și mandat de aducere. Dacă aș avea câte 1000 de euro pentru fiecare citație pe care am primit-o în viața asta, m-aș numi George Soros și nu aș avea nicio legătură cu ONG-urile pe care le sponsorizez. Nu am înțeles despre ce e vorba, ca atare nu mă duc mâine. M-am inspirat de la șefa DNA, ea a fost citată de nenumărate ori la o comisie parlamentară, nu a catadicsit niciodată să se ducă, Ca atare vreau să fac ca ea. Nu știu de ce mă cheamă. E un dosar penal? Dacă da, trebuie să scrie în citație. Nu e cazul! Tot de la Kovesi, am făcut un răspuns scris, o să vă arat faxul cu confimare de primire”, a declarat Mircea Badea.