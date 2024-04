Mișcări de trupe pe frontul din Ucraina - Rusia aduce militari din Flota Pacificului

Direcţia de Informaţii Militare a Ucrainei a anunţat că Rusia trimite în Ucraina militari din Flota Pacificului şi din Unităţile 11 ale Forţelor Aeriene şi Forţelor de Apărare Aeriană, pentru a compensa pierderile umane provocate de război, scrie Pravda Ukrainska, potrivit www.monitorulapararii.ro.

„Potrivit deciziei comandantului Flotei Ruseşti din Pacific, Viktor Liina, rotaţiile în Siria au fost oprite complet, iar tot personalul militar este trimis în zona de luptă de pe teritoriul Ucrainei. Vorbim despre 2.000 de militari ruşi din Primorski şi Kamciatka Krais din Federaţia Rusă”, scrie sursa citată.

Informaţiile primite de structurile ucrainene confirmă şi că 400 de militari din unităţile militare 11 ale Forţelor Aeriene şi Forţelor de Apărare ale Rusiei, staţionate în Krabarovsk Krai, vor „umple golurile” Brigăzilor 155 şi 40 ale Marinei Rusiei, care nu au suficienţi oameni din cauza pierderilor mari.

Mai mult decât atât, militari din unităţile ruseşti din estul îndepărtat al Rusiei se vor alătura noilor brigăzi motorizate ale infanteriei, care se formează în Voronezh. Aceşti militari nu au mai fost anterior implicaţi în lupte.

De la începutul războiului, Rusia ar fi înregistrat, potrivit ucrainenilor, pierderi de 451.730 de oameni (morţi sau răniţi), deşi numărul americanilor este mai mic, în jur de 315.000 de persoane.

