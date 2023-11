VIDEO | Miting masiv în capitala americană: 200.000 de persoane pe străzile din Washington pentru a arăta sprijinul Statelor Unite pentru Israel

"Suferim alături de voi. Suntem alături de voi. Şi nu vom avea odihnă până când nu veţi primi tot ajutorul de care aveţi nevoie. Nu vom avea odihnă până când nu veţi primi toată asistenţa de care aveţi nevoie", a declarat Schumer în faţa mulţimii, referindu-se la ajutorul acordat Israelului, care deocamdată rămâne blocat în Congres. Schumer este politicianul de origine evreiască cu rangul cel mai înalt din Congres.

Camera Reprezentanţilor, condusă de republicani, a adoptat un proiect de lege pentru a oferi ajutor Israelului, dar democraţii din Senat se opun măsurii deoarece nu include un ajutor suplimentar şi pentru Ucraina, ceea ce pune cele două camere în dezacord. Proiectul de lege al Camerei finanţează ajutorul pentru Israel prin reduceri de cheltuieli care vizează Serviciul de Venituri Interne (IRS).

La rândul său, noul speaker al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a declarat că apelurile la încetarea focului sunt "ridicole", ceea ce a făcut mulţimea să scandeze "Fără armistiţiu".

Jeffries a promis că va continua să sprijine "dreptul fără echivoc al Israelului de a exista ca stat. Întotdeauna şi pentru totdeauna", a punctat el.

La rândul său, senatoarea republicană Joni Ernst şi-a declarat sprijinul de neclintit pentru "fraţii şi surorile evrei", încurajându-i pe americani să "rămână fermi în solidaritatea lor".

"Ne aflăm astăzi aici, ca republicani şi democraţi, pentru a vă asigura că nu ne vom retrage şi nu vom tremura de frică", a spus ea.

Zeci de mii de manifestanţi s-au adunat marţi la Washington la marşul în favoarea Israelului, pentru a-şi arăta solidaritatea cu Israelul în războiul său împotriva Hamas şi pentru a condamna antisemitismul în creştere. Străzile din centrrul oraşului au fost închise în mare parte, pe fondul unei securităţi sporite, în timp ce oamenii s-au adunat sub un soare strălucitor pe National Mall, mulţi dintre ei venind înfăşuraţi în steaguri israeliene şi americane.

Protestele şi demonstraţiile publice - atât pro-palestiniene, cât şi pro-Israel - au făcut valuri în întreaga lume de când bărbaţi înarmaţi din gruparea militantă palestiniană Hamas au năvălit în sudul Israelului la 7 octombrie ucigând 1.200 de persoane, potrivit Israelului, şi luând aproximativ 240 de ostatici pe care i-au dus în Gaza. Israelul a răspuns cu o blocadă strictă asupra Fâşiei Gaza, regiunea aflată sub controlul Hamas, şi cu un bombardament aerian şi o ofensivă terestră care, potrivit autorităţilor palestiniene, a ucis peste 11.000 de persoane, dintre care aproximativ 40% sunt copii.

Pe lângă proteste, conflictul a declanşat o creştere a incidentelor antisemite şi islamofobe în Statele Unite, inclusiv a atacurilor violente şi a hărţuirii online.

Organizatorii demonstraţiei de marţi au estimat participarea la 200.000 de persoane care au venit să arate sprijinul Statelor Unite pentru Israel, au cerut eliberarea ostaticilor şi au condamnat violenţa şi hărţuirea antisemită.

