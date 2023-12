Modificări importante: se schimbă dimensiunea bagajului de aeroport

Comisia Europeană le cere companiilor aeriene să stabilească dimensiunile standard ale bagajelor.

Oficialii de la Bruxelles spun că standardizarea e necesară pentru a elimina taxele ascunse şi confuziile călătorilor.

La începutul acestui an, Parlamentul European a solicitat standardizarea bagajele de mână. Acelaşi lucru îl cere acum şi Comisia Europeană. "Sa cada de acord, în funcţie de tipul de avion, care ar trebui sa fie dimensiunile standard. Daca acest lucru nu se întâmplă atunci Comisia îşi rezervă dreptul de a interveni în această chestiune", a declarat Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi, informează observatornews.ro.

Nu este singura măsură pe care Comisia Europeană o solicită pentru pasageri.

"Cerem transparetizarea la cumpararea biletului. Daca am cumparat un bilet sau cineva mi-a vândut un bilet care contine avion si tren si daca din cauza unei intarzierii avionului am pierdut trenul, cel care a vândut biletul are responsabilitatea de a asigura returnarea la punctul de destinaţie dacă pasagerul nu doreşte să-şi continue călătoria", a mai declarat Adina Vălean.

De asemenea, oficialii de la Bruxelles vor să îi ajute pe pasageri şi în cazul în care au rezervat călătoria printr-un intermediar, iar acesta pasează responsabilitatea.