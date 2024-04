VIDEO Moment istoric: Rusia îşi retrage trupele din Nagorno Karabah

Această retragere intervine la şapte luni după ce Azerbaidjanul a recucerit această enclavă separatistă azeră controlată timp de 30 de ani de către separatişti armeni.

Militari ruşi au fost desfăşuraţi în Nagorno Karabah în toamna lui 2020, când un război de şase săptămâni a avut loc între armata azeră şi separatişti armeni susţinuţi de Erevan în vederea preluării controlului acestui teritoriu, soldat cu 6.500 de morţi.

Acest război s-a soldat cu o înfrângere usturătoare a forţelor armene, care au fost nevoite să cedeze teritorii importante.

Rusia a desfăşurat atunci o forţă de menţinere a păcii alcătuită din 2.000 de militari, pentru a impune o respectare a unui armistiţiu şi retragerea trupelor separatiste din teritoriile pierdute.

În septembrie 2023, Azerbaidjanul a purtat o nouă ofensivă-fulger şi a cucerit întregul Nagorno Karabah - fără ca forţele ruse să intervină -, punând astfel capăt celor 30 de ani de conflict în vederea obţinerii controlului enclavei.

Armenia a denunţat atunci aprig inacţiunea aliatului său rus, considerat mult timp un arbitru tradiţional în Caucaz, iar apoi s-a apropiat de Occident.

Statele Unite, Uniunea Europeană (UE) şi Rusia au încercat ulterior să joace rolul de mediatori în vederea semnării unui tratat de pace care să rezolve disputele teritoriale dintre Baku şi Erevan, însă negocierile nu dau semne de vreun progres concret.

Baku revendică opt sate deţinute de Armenia şi cere să se înfiinţeze un culoar terestru care să traverseze regiunea armeană Siunik (sud), care să lege Azerbaidjanul de enclava azeră Nahicevan şi de Turcia, aliatul său.

La rândul său, Erevanul cere enclava Arţvaşen - Başkend în azeră -, situată în interiorul teritoriului azer, controlată de Baku din anii '90, dar şi zonele cucerite de Azerbaidjan în cursul ultimilor trei ani, care se află în interiorul frontierelor armene.

După această recucerire completă, aproape toată populaţia armeană a regiunii - peste 100.000 de oameni - a fugit în Armenia.

Nagorno Karabah, cu populaţie majoritar armeană, autoproclamată Republica Arţah (Karabahul de Munte) în 1991, era revendicată de Azerbaidjan după ce Uniunea Sovietică (URSS) i-a făcut-o ”cadou” în 1921.

