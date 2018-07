Momente dramatice la opertațiunea din Thailanda: ’L-am văzut de la 50 metri. Am crezut că e mort’

Momente încărcate de emoție în Thailanda, atât pentru părinții care au așteptat cu sufletul la gură salvarea celor 12 copii, cât și pentru scafandrii și toți cei care au participat la operațiunile de salvare. Au fost trei zile cu nervii întinși la maximum, în așteptare, în timp ce copiii, legați cu corzi de doi scafandri au înotat spre siguranță prin întuneric și culoare de peșteră greu de parcurs și de speologi experimentați, conform digi 24.ro.

Poate cea mai încărcată de emoție a fost clipa în care unul dintre scafandri a fost văzut în depărtare cu primul copil salvat în brațe. Salvatorii rămași în camera trei a peșterii, acolo unde și-au montat tabăra, au crezut pentru o clipă că cel mic este mort.

Iată cum își amintește unul dintre scafandri acest moment cutremurător: „Sunt nevoiți să facă ceva ce nu a făcut niciun copil, niciodată. Nu este în niciun fel normal ca un copil de 11 ani să facă scufundări în peșteră. Se scufundă într-un mediu considerat extrem de periculos, cu vizibilitate zero, singura lumină de acolo fiind lanterna pe care o luăm cu noi. Bineînțeles, ne temem că ar putea intra în panică. Apoi se poate întâmplă ca echipamentul să înceteze să mai funcționeze. Așa că am avut un plan în caz de pericol (n.r. - pentru orice scenariu). Știi, nici măcar nu pot să încep să înțeleg cât de cool sunt acești copii mici. Mă gândesc cum au stat captivi în peșteră timp de două săptămâni, fără să-și vadă mamele. Sunt incredibil de puternici. Am fost foarte speriat (n.r. - atunci când a văzut primul copil salvat) când am văzut la orizont scafandrul cu copilul, la aproximativ 50 de metri. Nu am știut dacă este o persoană decedată sau un copil. Așa că am fost foarte speriat. Nu a fost un sentiment plăcut. Însă atunci când am văzut că este în viață, și respiră, și pare în regulă, a fost un sentiment foarte plăcut”.