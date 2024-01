Momentul în care o cisternă cu gaz lichefiat explodează și omoară șase oameni, inclusiv pompieri / VIDEO

Un vehicul care transporta 60 de tone de gaz natural lichefiat (GNL) s-a ciocnit cu o maşină şi a explodat, miercuri dimineaţă devreme, a anunţat Agenţia Naţională de Management al Situaţiilor de Urgenţă din Mongolia (NEMA) pe site-ul său.

"Potrivit rezultatelor preliminare, trei persoane au murit în incendiu", a precizat NEMA pe site-ul său, adăugând că trei pompieri au fost, de asemenea, ucişi. 14 persoane au fost rănite, fiind transportate la spital. Zece dintre victime au fost duse la tratament pentru arsuri, în timp ce un copil a fost tratat pentru otrăvire şi alţi trei sugari au fost îngrijiţi.

6 people were killed and 14 others injured in a gas #Explosion in #Mongolia. pic.twitter.com/2LG1ZUst7j