Momentul în care trusa cu unelte a unei astronaute ISS a scăpat pe orbita Pâmăntului / VIDEO

O trusă care conţinea unelte a scăpat din mâinile unei astronaute americane în timpul unei ieşiri în spaţiu în afara Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), iar acum echipamentul se află pe orbita Pământului, relatează AFP, conform news.ro.

Jasmin Moghebli şi Loral O'Hara, două astronaute americane de pe ISS, au efectuat la 1 noiembrie o ieşire în spaţiu de şase ore şi 42 de minute pentru a face o serie de reparaţii. Însă, în timpul misiunii lor, o geantă cu scule a alunecat din greşeală din mâna uneia dintre ele, a informat NASA.

Trusa de culoare albă, care nu a putut fi recuperată, pluteşte acum pe orbită, în apropierea ISS. "Centrul de control al misiunii a analizat traiectoria genţii cu scule şi a stabilit că riscul ca acesta să intre în contact cu staţia este scăzut, iar echipajul de la bord este în siguranţă", a precizat NASA.

Aceste unelte "nu au fost necesare pentru restul ieşirii în spaţiu", a adăugat agenţia spaţială americană.

Cele două misiuni planificate s-au desfăşurat fără probleme, iar o a treia - îndepărtarea unui echipament radio - a trebuit să fie amânată din lipsă de timp.

Nu este prima dată când se pierd instrumente în timpul unor ieşiri în spaţiu de pe ISS. Încă din 2008, a fost pierdut o geantă care conţinea două pistoale de ungere, un cuţit şi mănuşi. Conţinutul celei pierdute pe 1 noiembrie nu a fost precizat de NASA. În prezent, acest "gunoi spaţial" a fost catalogat şi este urmărit, alături de alte peste 35.000 de resturi care orbitează în jurul Pământului, potrivit Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).

Last seen by @Astro_Satoshi while floating over Mount Fuji ???? the 'Orbital Police' can confirm that the lost EVA gear is being tracked ???? https://t.co/wz4MITmAfM pic.twitter.com/eksfu9fPFw